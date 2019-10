Le super-vilain du prochain Batman révélé

Il s’agit du sphinx, l’Homme Mystère qui sera interprété par Paul Dano qui rejoint donc l' univers DC.

Acteur révélé dans Little Miss Sunshine, ou encore 12 Years a Slave, il a récemment été nominé aux Emmys pour son rôle dans la minisérie Escape At Dannemora. Après le désistement de Jonah Hill(le loup de Wall Street, Le stratège), Warner Bros a donc annoncé aujourd’hui son nouveau remplaçant.

La version du personnage du Riddler joué par Paul Dano ne se nommera pas Edward Nygma, comme dans les comics mais Edward Nashton.

Il succède ainsi à Corry Michael Smith dans la série Gotham, ou encore à Jim Carrey dans Batman forever sorti en 1995. Un super méchant excentrique laissant des indices énigmatiques et cruellement complexes rendant la vie du chevalier noir impossible.

BREAKING: Paul Dano in talks to play The Riddler in new 'Batman' https://t.co/5U07GLRDzA