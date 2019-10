Lyon, le 17 octobre 2019 Exposition immersive Picasso à la Sucrière de Lyon. — Caroline Girardon/20 Minutes

La ville de Lyon accueille « Imagine Picasso », la première exposition immersive consacrée au peintre.

Il s’agit de plonger les visiteurs dans un univers où les toiles du maître, projetées au sol et sur les murs, s’enchaînent au rythme de la musique.

Une invitation à la déambulation. Pas de textes, pas de tableaux accrochés aux murs, ni de légendes pour évoquer la source d’inspiration du peintre. Pas de chaises non plus pour contempler les toiles. A la place, une expérience inédite et une avant-première mondiale. La Sucrière de Lyon accueille jusqu’au 19 janvier une exposition immersive consacrée à Pablo Picasso. Il s’agit pour le visiteur, d’imaginer « son » Picasso, à partir de 200 œuvres du maître catalan, projetées sur les murs, le sol. Mais aussi sur des plans inclinés.

Chaque toile a été en quelque sorte destructurée pour être présentée sous un autre angle. L’objectif : montrer les détails que votre œil n’aura peut-être jamais remarqués auparavant. Et observer le travail du peintre d’un regard différent. « Vous accédez ainsi à des traits de peintures qui vous avaient jusque-là échappé », précise Annabelle Mauger, l’organisatrice de cette exposition qui a eu envie de « sculpter les images » afin de « créer quelque chose de nouveau ».

Aucun discours

Dans la salle, les toiles défilent, s’enchaînent au rythme de la musique pendant trente minutes. Période bleue, période rose, cubisme et surréalisme… Chaque période du peintre se suit de façon chronologique. Première approche timorée avant de se laisser happer par les images surgissant de toute part ou s’immisçant sous nos pieds. On va et vient dans la salle, retournant sur nos pas, levant la tête pour mieux appréhender chaque coup de pinceaux. Les demoiselles d’Avignon sont là mais postées à l’horizontal. Comme si elles dormaient sur un immense lit. Au loin, Guernica envahit les murs.

« Il n’y a aucun discours. Cette exposition fait appel à l’intelligence sensible et s’adresse à tous, de 7 à 77 ans, sourit Annabelle Mauger. Souvent, les visiteurs non aguerris démissionnent devant de telles œuvres. Ils ne cherchent pas à comprendre. Le fait de modifier les perceptions va permettre aux gens d’éprouver quelque chose à défaut de tout comprendre ».