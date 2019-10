Disney espère attirer le public chinois vers une galaxie très, très lointaine. — Copyright The Walt Disney Company France

Disney et Lucasfilm espèrent atteindre le public chinois avec la franchise Star Wars. L’entreprise de divertissement a conclu un accord avec China Literature, la branche du géant de l’Internet chinois Tencent dédiée aux livres numériques et à l’édition en ligne, rapporte The Hollywood Reporter.

China Literature va distribuer quarante romans Star Wars traduits pour les lecteurs chinois. Le partenariat prévoit également que Disney et China Literature travaillent ensemble pour publier le premier roman Star Wars en ligne écrit par un auteur chinois. La nouvelle a été annoncée mercredi par le compte officiel de Star Wars sur le réseau social chinois Weibo.

Un jeune auteur en ligne très populaire

La saga Star Wars chinoise sera écrite par un auteur connu sous le pseudonyme de « Sa majesté le roi », un jeune auteur qui s’est fait connaître grâce à deux romans d’arts martiaux très populaires, publiés par Qidian, la plateforme de lecture de Tencent. L’histoire est encore en développement, mais elle introduira un nouveau héros chinois et « combinera des éléments d’origine chinoise et une narration à la manière de la littérature chinoise pour raconter l’histoire de Star Wars ».

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche de conquête du public chinois par Disney, en particulier sur Star Wars. La franchise la plus rentable du géant du divertissement ne réussit pas aussi bien en Chine que dans le reste du monde. Le Réveil de la Force a amassé 124 millions de dollars de recettes en Chine en 2016, un chiffre bien inférieur aux attentes de Disney. Rogue One et Les Derniers Jedi ont fait encore moins bien, avec respectivement 69 millions de dollars et 42,5 millions de dollars de recettes.

Créer un nouveau public avec les livres numériques

Le marché chinois est pourtant particulièrement intéressant pour l’industrie du cinéma : en 2017, plus de 1,4 milliard de Chinois se sont rendus au cinéma. Et ce nombre ne cesse d’augmenter. Avec ce partenariat, Disney espère apparemment amener les nombreux chinois qui lisent en ligne à rejoindre les fans de Star Wars. China Literature compte 217,1 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur toutes ses plateformes. Jusqu’au 22 octobre, les 40 romans Star Wars seront accessibles gratuitement à ces lecteurs.