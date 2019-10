« Le Père Noël est une ordure » a 40 ans : Cinq anecdotes sur la pièce de théâtre — 20 Minutes

« C’est cela, oui. » C’est la première phrase qui nous vient en tête quand on pense au « Père Noël est une ordure ». Une réplique passée dans le langage courant. Au départ, c’était une phrase fréquemment utilisée par le premier agent de la troupe du Splendid, Georges Lambert.

Vous pourrez découvrir dans notre vidéo quelques anecdotes !

La pièce de théâtre fête ses 40 ans aujourd’hui, la première représentation ayant eu lieu le 17 octobre 1979. Elle a été écrite en trois mois par la troupe du Splendid, – après la sortie au cinéma du film « Les Bronzés » - composée de Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, Michel Blanc, Claire Magnin et Bruno Moynot. Anémone, Martin Lamotte et Dominique Lavanant ont souvent collaboré avec la troupe.

La pièce a ensuite été adaptée au cinéma avec le réalisateur Jean-Marie Poiré en 1982. Et depuis, le film est multi-diffusé à la télévision. Et, on ne s’en lasse pas. C’est comme les pâtisseries de Monsieur Preskovic : c’est fin, très fin, ça se mange sans faim.