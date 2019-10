Kev Adams le 26 mai 2019 au Grand Rex — Henri Collot/SIPA

Ils ont vécu une histoire d’amour de près d’un an. Kev Adams revient sur son idylle avec Iris Mittenaere, Miss Univers 2016 dans une interview à Paris Match publiée mercredi. A l’occasion de son nouveau spectacle, le comédien s’est confié.

« Dans Sois 10 ans, je parle notamment de ma relation avec Iris Mittenaere : sortir avec Miss Univers 2016 a été mon quotidien pendant près d’un an », a-t-il expliqué. Et, clairement, cela n’a pas dérangé la jeune femme qui a été la première personne à avoir vu son show.

« Nous étions tous les deux très jeunes »

« Encore aujourd’hui, nous avons une très belle relation, j’ai toujours beaucoup d’amour pour elle. Notre histoire n’a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés, mais quand vous partagez votre vie avec quelqu’un pendant près d’un an, l’affection ne disparaît pas du jour au lendemain. Parler d’elle sur scène, c’était aussi ma façon de lui faire comprendre que je suis terriblement fier d’être sorti avec une fille comme elle », a-t-il insisté.

« On nous traquait jusqu’en bas des hôtels où nous dormions, on nous suivait, on nous prenait en photo partout, même à l’étranger. C’était du délire », a-t-il conclu.