Le Musée Vodou a été inauguré en 2014 à Strasbourg. — T. Gagnepain / 20 Minutes

Le vaudou (ou vodou), ça vous parle ? A Strasbourg, un musée est consacré depuis 2014 à cette religion très secrète. Il vient de lancer une nouveauté : des cérémonies vaudou en réalité virtuelle.

Armé de casques vidéo et audio, vous voilà parti en Afrique de l’ouest pour quatre « chapitres ». Exemple ? Vous pénétrez dans la maison d’un bokono, un prêtre. Il reçoit un touriste, venu lui demander de l’aide afin de réussir ses projets.

Au programme : divination avec, notamment, le sacrifice d’une chèvre, sans verser dans le gore. Le tout comme si vous y étiez, avec la possibilité de regarder un peu partout, réalité virtuelle oblige. Et bientôt même d’inspecter certains objets sous tous les angles, grâce à la numérisation 3D.

Tout a été tourné au Bénin

« Les vidéos font entre 5 et 8 minutes », explique Silvère Besse, à l’origine de ce « projet à 55.000 euros » via sa société Virtuel Journey. C’est lui qui a proposé l’idée puis est parti deux semaines au Bénin en avril afin de lui donner vie. « Nous étions deux, avec un réalisateur spécialisé », reprend-il, ravi de l’accueil reçu.

Il faut dire que le musée l’avait mis en relation avec les bonnes personnes. « On a aussi rédigé les textes des vidéos et on a offert un temps d’expertise », détaille Adeline Beck, administratrice d’un lieu qui a accueilli plus de 28.000 visiteurs depuis son ouverture. Avec cette nouveauté, elle espère attirer encore davantage de curieux. « Les nouvelles technologies sont partout, autant qu’elles soient aussi chez nous ! Je pense que c’est un vrai plus, aussi bien pour le public que pour l’équipe. Ça ajoute une dimension vivante au vaudou. »

Six euros les deux scénarios

Pour y accéder, il faut réserver sur le site internet du musée à des dates précises. Coût : six euros pour deux scénarios. « On attend de voir comment ça prend et on dédiera peut-être une personne de l’accueil rien qu’à la réalité virtuelle », reprend Adeline Beck. « Pour l’instant, le musée ne touchera pas un euro. Dès que Virtuel Journey aura atteint son plafond de remboursement, on fera 50-50. »