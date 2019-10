View this post on Instagram

Mon fils et moi pour la vie ♾ Je réalise doucement que je suis devenue maman ... Comment j’ai pu vivre tout ce temps sans toi petit ange 👼🏻 je t’aime comme je n’ai jamais aimé c’est indescriptible . Tu es un cadeau du ciel je prendrais soin de toi toute ma vie ☺️