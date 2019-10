Pierre Niney le 14 janvier 2019 — Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock/SIPA

Pierre Niney rejoint le casting du prochain OSS 117. « Si on m’avait dit un jour que je serai un OSS aux côtés d’Hubert Bonisseur de La Bath…. Quelle folie. Quelle joie », a-t-il écrit en légende d’une vidéo où on le voit éclater de rire aux côtés de Jean Dujardin.

Jusqu’ici on connaissait le titre et le nom du réalisateur. Le nouveau volet, qui sera réalisé par Nicolas Bedos​, s’intitulera OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire. Jean Dujardin reprendra le rôle de l’espion qu’il avait tenu avec succès dans Le Caire, nid d’espions et Rio ne répond plus, sortis respectivement en 2006 et 2009.

L’acteur avait annoncé en début d’année que le tournage commencerait cet automne. Jean-François Halin, coscénariste des deux films précédents a rempilé à l’écriture, mais sans Michel Hazanavicius cette fois.