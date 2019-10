AU SERVICE DES ENFANTS (2/4)

A la brigade de protection des mineurs, les mots d’une enfance brisée

« 20 Minutes » a passé deux jours au sein de la brigade de protection des mineurs. Comment trouver les mots et faire parler les enfants des violences et abus qu’ils subissent, souvent chez eux ? Et surtout, comment démêler cette parole ?