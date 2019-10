Deux ans de #metoo : Alyssa Milano se confie sur son viol en plein tournage

L'actrice Alyssa Milano — WENN

A l’occasion des deux ans de #metoo, la comédienne Alyssa Milano a reparlé de son viol dans un nouvel épisode de son podcast Sorry not sorry. La créatrice du hashtag #metoo repris dans le monde entier pour inciter les femmes victimes de viol ou d’agressions sexuelles à témoigner sur Twitter, l’actrice de Charmed a raconté pour la première fois cette agression survenue en 1993.

« Il m’a violée alors que les caméras tournaient »

« Je souhaite utiliser cette date-anniversaire pour raconter mon histoire hollywoodienne, lance Alyssa Milano à la fin de l’émission. J’ai partagé mes autres histoires #metoo, mais jamais celle-ci publiquement. Ça fait vingt-cinq mais ça reste très difficile d’en parler », insiste-t-elle avant d’entrer dans les détails.

Tomorrow is the 2 year anniversary of #MeToo going viral. On today's episode of #SorryNotSorry, listeners share their #MeToo stories. https://t.co/sZGwG4lIJC pic.twitter.com/RSWu4ISf5t — Sorry Not Sorry (@sorrynotsorry) October 14, 2019

« L’année qui a suivi l’arrêt de Madame est servie, je travaillais dur pour me séparer de l’image d’enfant-star qui me collait à la peau. A cette époque, cela voulait dire accepter des rôles avec des scènes sexuelles, et un de ces films prévoyait une scène sexuelle avec un homme qui avait 17 ans de plus que moi. […] Cet homme a tiré profit d’un moment de vulnérabilité totale pour mettre sa main dans ma culotte et essayer de forcer ses doigts à l’intérieur de moi. Il m’a violée sur un plateau alors que les caméras tournaient », explique la comédienne. Elle raconte qu’elle n’a pas trouvé d’aide auprès du réalisateur.