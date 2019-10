Depuis deux jours, Fortnite est donc inaccessible. Mais c’est normal, c’est voulu. Epic Games a mis en scène la fin de la saison 10 du jeu avec la chute d’une météorite, puis le trou noir. Et bientôt le Big Bang ? Plusieurs rumeurs et fuites faisaient état d’un retour du jeu ce mardi pour une saison 11. Il s’agit finalement d’un Chapitre 2, voire d’un Fortnite 2, avec une grosse mise à jour à faire et une bande-annonce !

La cinématique permet d’apercevoir la nouvelle carte, ainsi que de nouvelles activités, comme la pêche, ou de nouveaux de transport. Il sera même possible de nager. Mais il faut encore s’armer de patience, car la mise à jour est maousse costaude, avec 12 Go sur PC et pas moins de 20 Go sur consoles. Prêt pour le grand saut ?

V. J.