Fortnite a achevé sa dixième saison en disparaissant dans un trou noir

Le jeu vidéo n'est plus accessible depuis dimanche soir

Les joueurs s'inquiètent des conséquences de cet évènement

Une plateforme inaccessible et des fans en PLS. Depuis dimanche soir, le jeu vidéo Fortnite est réduit à néant. Ou plutôt à un trou noir. La faute à Epic Games, la société qui développe le jeu, a volontairement détruit l’île qui sert de terrain aux battles royales… Pour célébrer la fin de la saison 10 de Fortnite, elle avait donné rendez-vous aux joueurs dimanche 13 octobre dans la soirée, pour un évènement de clôture de saison intitulé « The End ». A 20 heures, heure française, une fusée suivie d’une météorite ont donc frappé l’île.

La collision avec la surface de la planète a créé un trou noir, aspirant l’ensemble de la carte et des personnages, devant les yeux de plus de 4 millions de joueurs et de spectateurs. Et ceux qui n’étaient pas en ligne au moment fatidique (ou qui se sont déconnectés depuis) ne peuvent pas lancer de nouvelle partie. Jouer à Fortnite est tout simplement devenu impossible.

Devant plus de 4 millions de viewers (sur Twitch et YouTube !), l'île de #Fortnite a été avalée par un trou noir ! Il n'est d'ailleurs plus possible d'accéder au jeu !



La destruction ne s’arrête pas là. Le compte Twitter de Fortnite a lui aussi été vidé intégralement de son contenu. Reste un unique message renvoyant vers un live du jeu, où les joueurs observent le halo du trou noir, guettant le moindre signe de retour du jeu. Dès lors, de nombreuses questions se posent…

Voilà, c’est fini ?

Que les plus fébriles se rassurent, Fortnite n’est pas mort. Epic Games a déjà mis en ligne des premières images de ce qui semble être la saison 11 du jeu de battle royale. La saison 10, entamée le 1er octobre 2019, aura donc vraisemblablement une suite. Dans une vidéo publiée jeudi 10 octobre, on voit le personnage de Jonesy entrer dans le fameux bus qui lâche en plein ciel les joueurs à chaque début de partie. 40 secondes qui laissent le mystère presque complet autour de cette nouvelle saison.

Fortnite s’arrêtera-t-il un jour ?

L’apocalyptique fin de la saison 10 a rappelé une dure réalité : toutes les bonnes choses ont une fin. Fortnite aussi ? À l’heure actuelle, Epic Games n’a aucune raison de mettre un terme à son jeu le plus célèbre. Les joueurs peuvent donc continuer d’investir dans des skins et des v-bucks. En se rappelant une règle de base : ils ne seront jamais remboursés des sommes dépensées au prétexte qu’ils cesseraient de jouer.

Seul un désintérêt massif des joueurs pour Fortnite pourrait pousser ses développeurs à envisager une mise à mort du jeu. Une hypothèse plus qu’incongrue au vu du succès de Fortnite. D’autant qu’il continue de faire bonne figure face à la concurrence directe d’Apex Legends, un autre jeu de battle royale gratuit apparu début 2019.

Quand Fortnite sera-t-il de retour ?

Epic Games n’a pas encore officiellement annoncé la date de sortie de la saison 11. Mais les hypothèses des fans du jeu se multiplient. Parmi eux, celui qui officie sous le pseudonyme Lucas7yoshi pense avoir trouvé la date et l’heure du renouveau du jeu. Dans un tweet, il montrait, capture d’écran à l’appui, que le code informatique de Fortnite prévoyait la fin du black-out pour le mardi 15 octobre, à midi heure française.

Mais Lucas7yoshi a depuis indiqué que le code avait été modifié. Il indique désormais un retour du jeu jeudi 17 octobre à 10 heures du matin. Une pause qui durerait donc quatre jours. Un délai qu’il juge peu probable.

Jean-Pierre Abidal, auteur de Fortnite : 100 trucs à savoir pour ne plus être un bambi ! estime au contraire la piste du jeudi « plus crédible ». Même si les saisons se suivent d’habitude de quelques heures, « c’est le jeudi qu’ont habituellement lieu les plus grosses mises à jour, nous a-t-il expliqué. Or, c’est un changement majeur qui semble se préparer ».

Mardi ou jeudi, il apparaît en tout cas que les développeurs d’Epic Games s’amusent à modifier les lignes de code, pour jouer avec les nerfs (déjà bien fragilisés) des joueurs.

Que faut-il espérer de la nouvelle saison ?

Afin de faire monter l’impatience des fans de Fortnite, Epic Games n’a presque rien dévoilé de la saison 11 du jeu. Une fuite sur l’Apple Store italien datée du 11 octobre dévoile cependant de maigres éléments. La saison 11 sera intitulée « Chapitre 2 ». Les rares visuels de promotion montrent également une nouvelle carte. Ce qui n’est pas exactement une surprise, après la disparition de l’ancienne.

Certains pensent également avoir trouvé une liste des nouveaux lieux-dits. Ils seraient douze, et se nommeraient « Beachy Blufs », « Camp Cod », « Creative Island », « Dirty Docks », « Frenzy Farm », « Holly Hedges », « Lazy Lake », « Mountain Medow », « Power Plant », « Slurpy Swamp », « Sunny Shores » et « Weeping Woods ». Une liste qui, si elle était confirmée, donnerait de premiers éléments sur la carte. Ces noms font en effet référence à des plages, quais, lacs, marécages, bois et montagnes.

« Epic Games devrait mettre l’accent sur la compétition, avec une différenciation accrue entre les items et les armes, et in fine entre les joueurs », estime Jean-Pierre Abidal, qui évoque « un retour aux origines de Fortnite ». Il espère également l’introduction de classes. Soit « des rôles plus précis et définis, avec des personnages spécialisés en tirs rapprochés, en tirs à distance, voir en construction ».

Les « skins » et les « v-bucks » sont-ils perdus pour toujours ?

Le trou noir a-t-il détruit avec lui les tenues et la monnaie accumulées par les joueurs. C’est la véritable angoisse des fans, dont certains ont dépensé des centaines, voire des milliers d’euros bien réels dans les « v-bucks » (la monnaie virtuelle de Fortnite) et les « skins » (tenues et armes avec lesquelles les joueurs personnalisent leurs personnages).

Cette anxiété semble cependant disproportionnée. Epic Games s’attirerait inutilement les foudres des millions de joueurs en agissant ainsi, sans rien avoir à y gagner. Certains joueurs semblent par ailleurs avoir obtenu du service d’aide aux joueurs la confirmation que les inventaires avaient survécu au trou noir.

Alexis Patri