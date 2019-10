En panne d’inspiration pour ce dimanche soir ? De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 13 au 18 octobre

A la découverte de Veronika Von Lear

Alors que la scène drag parisienne est en pleine effervescence ces derniers mois – si bien que même le New York Times lui a consacré un long article au mois d’août –, Clément, reine de la nuit, mini-série documentaire visible sur Arte.TV est une parfaite introduction à cet univers encore méconnu du grand public. On y suit un jeune homme – Clément, donc – qui incarne Veronika Von Lear sous les projecteurs.

Clément, ex-chimiste le jour, drag queen la nuit, vous parle de Veronika (et vice-versa) ✨ https://t.co/8AfwakpgKI pic.twitter.com/cHYG3aNv9x — ARTE (@ARTEfr) September 26, 2019

Les sept épisodes (qui durent moins de dix minutes chacun) abordent entre autres le processus créatif de l’artiste, la dimension politique des drag-queens et la défiance dont elles peuvent être victimes au sein même de la communauté gay. Instructif, drôle et touchant.

« Karambolage » fait le Mur

L’émission ne fait pas beaucoup parler d’elle, mais elle est diffusée sur Arte depuis 2004 et s’est constituée en quinze ans un public fidèle qui se régale de ces douze minutes hebdomadaires très ludiques. Karambolage s’amuse des différences culturelles entre la France et l’Allemagne et décrypte l’histoire, le patrimoine et les lubies des deux côtés du Rhin. Le numéro de dimanche dernier est inhabituel puisqu’il est intégralement – en dehors de la traditionnelle devinette finale – consacré au Mur de Berlin, dont le trentenaire de la chute sera célébré le 9 novembre. Un rappel historique idéal pour rafraîchir sa mémoire.

Se souvenir du « Premier oublié »

C’est l’un des succès télé de la semaine. Diffusé lundi, Le premier oublié, adaptation du roman (en partie) autobiographique de Cyril Massarotto, a été suivi par 6.23 millions de personnes. Dans ce téléfilm, M. Pokora incarne un jeune homme qui découvre que sa mère, jouée par Muriel Robin, est atteinte de la maladie d’Alzheimer. En dehors du sujet qui, hélas, concerne directement ou non des millions de Français, et de l’émotion qu’il suscite, c’est l’occasion de découvrir le chanteur dans son premier rôle en tant qu’acteur. A voir sur MyTF1.

« El Camino, un film Breaking Bad »

Six ans après la fin de Breaking Bad dont la conclusion avait satisfait les fans – ce qui est loin d’être le cas à chaque fois avec les séries culte – El Camino a débarqué vendredi sur Netflix. Soit un film de deux heures, histoire de prolonger le plaisir. « A la suite de sa tragique évasion, Jesse Pinkman doit accepter son passé s’il veut se construire un avenir… ou quelque chose qui y ressemble plus ou moins », avance le synopsis. On n’en dira pas plus pour ne rien spoiler. Mais c’est de la bonne.

F.R.