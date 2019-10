Donald Trump s’est encore fait taper sur les doigts par les ayants droit de Prince pour son utilisation d’une chanson de l’artiste légendaire. Le président des Etats-Unis a diffusé Purple Rain pendant un meeting de campagne ce jeudi à Minneapolis, la ville d’origine du musicien.

Or, il n’en avait pas le droit : un accord de 2018 avec les ayants droit établit en effet que le président ne peut pas utiliser les chansons de Prince pour les événements de ses campagnes.

« Le "Prince Estate" [les ayants droit du chanteur, principalement ses demi-frères et sœur, N.D.L.R.] ne donnera jamais la permission au président Trump d’utiliser les chansons de Prince », a déclaré le compte officiel de Prince sur Twitter. Au tweet est jointe une lettre de l’avocat de Donald Trump, datée du 15 octobre 2018, dans laquelle le conseil acceptait la requête des ayants droit.

President Trump played Prince’s “Purple Rain” tonight at a campaign event in Minneapolis despite confirming a year ago that the campaign would not use Prince’s music. The Prince Estate will never give permission to President Trump to use Prince’s songs. pic.twitter.com/FuMUPzSWOe