Alors que Camille Cottin passe chez les Britanniques pour la sasion 3 de Killing Eve, ceux-ci s’emparent de Dix pour cent. Les studios BRON et la compagnie Headline Pictures ont acquis les droits pour un remake anglophone de la série phare de France 2, nous apprend Screendaily. Le producteur et scénariste John Morton, lauréat d’un prix BAFTA en 2013 pour la série en forme de documentaire Twenty Twelve, sera scénariste, réalisateur et producteur exécutif.

Les agents de ce remake seront désormais londoniens, et la série verra intervenir des acteurs britanniques et américains de premier plan dans leur propre rôle. La production doit démarrer à Londres et aux alentours en juin 2020.

Les producteurs de Joker et The Man in the High Castle

Les producteurs de Dix pour Cent, Dominique Besnehard et Michel Feller de Mon Voisin Productions et Aurélien Larger et Harold Valentin de Mother Productions, co-produiront avec Morton, Headline Pictures et BRON. BRON est l’un des studios co-producteurs de Warner sur Joker, tandis que Headline Pictures a travaillé avec Amazon Studios sur The Man in the High Castle.

« En cette période de bouleversement politique, social et climatique, le monde a besoin d’être diverti, et surtout, de rire. Et il n’y a personne de meilleur que John Morton pour faire cela et donner vie à cette version britannique de la série, dans un décor londonien dynamique », a déclaré le vice-président à la télévision internation de BRON, David Davoli. Christian Baute, de Headline Pictures, a expliqué avoir découvert Dix pour cent sur France 2 à l’automne 2015 et l’avoir « immédiatement adorée ».

« Nous sommes tous très ambitieux pour ce projet »

« C’est une comédie dramatique de bureau brillante, à laquelle il est facile de s’identifier qui a rassemblé une large audience de tout âge et milieu. » « Si nous sommes tous très ambitieux pour ce projet, c’est seulement parce que l’original est aussi bon », a pour sa part affirmé John Morton.

John Morton jouit d’une belle renommée au Royaume-Uni, notamment pour son travail sur Twenty Twelve. Cette série en deux saisons, diffusée sur la BBC et inédite en France, aborde sous la forme d’un faux documentaire humoristique la préparation des Jeux olympiques de 2012. Une suite, W1A, a vu le jour en 2014, avec le retour des acteurs principaux Hugues Bonneville et Jessica Hynes.

Mathilde Loire