RECOMPENSES L'Académie a désigné deux lauréats d'un coup, pour 2018 et 2019, à la suite d'un scandale sexuel et l'annulation du prix de l'année dernière

Olga Tokarczuk et Peter Handke, les deux lauréats du Prix Nobel de littérature, respectivement pour 2018 et 2019 — Tracey Paddison/Shutter/SIPA - CESAR CABRERA/SIPA

Après l’annulation du Prix Nobel de littérature 2018, à la suite d'un scandale sexuel en plein #MeToo, l’Académie suédoise a remis jeudi non pas un mais deux prix cette année. En fait, un pour 2018, et un autre pour 2019. L’Académie, privée du quorum de membres siégeant prévu dans ses statuts pour désigner un lauréat Nobel, avait dû renoncer l’an dernier, et reporter l’annonce d’un an, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les lauréats sont la Polonaise Olga Tokarczuk pour 2018 et l’Autrichien Peter Handke pour 2019.

…/… Plus d’informations à venir sur 20 Minutes