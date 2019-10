ECOLOZIC Le DJ britannique a joué sur scène et partagé sur Instagram le mash-up de son tube « Right Here, Right Now » avec le discours de Greta Thunberg à l’ONU

Le DJ Fatboy Slim sur scène à l'Isle of Wight Festival en juin 2019 — Dan Reid/REX/SIPA

Personne ne s’y attendait, mais quel effet. Le DJ britannique Fatboy Slim a rendu hommage à Greta Thunberg en diffusant un remix de son tube Right Here, Right Now utilisant le discours de l’égérie suédoise de la lutte contre la crise climatique aux Nations unies. Le musicien de 56 ans a dévoilé le remix, réalisé par l’artiste électro sud-africain David Scott, lorsqu’il s’est produit vendredi à Gateshead, dans le nord-est de l’Angleterre. Une performance postée sur les médias sociaux et vite devenue virale.

fatboy slim really remixed greta thunberg’s climate change speech, saving the planet kinda go hard rn pic.twitter.com/oiqlPhm3Xm — max chadwick (@maxcdesign) October 8, 2019

Des mesures pour la planète « ici, maintenant »

Ce remix reprend les paroles de Greta Thunberg lors de son discours aux Nations unies où elle a exigé des mesures « ici, maintenant » pour lutter contre la crise climatique. Il comprend également d’autres extraits de ce discours passionné prononcé à New York le mois dernier par l’adolescente de 16 ans. « Il était assez tard dans la nuit quand Greta a parlé à l'ONU et que j’ai vu la vidéo, et dès qu’elle a dit "right here, right now", la chanson de Fatboy Slim m’est venue en tête et j’ai su qu’il fallait que je crée un mashup, a expliqué David Scott.

La vidéo a ensuite été repostée par le DJ sur Instagram. « Quand Fatboy Slim a pris la vidéo et l’a repostée, ça a été un choc massif et un immense honneur », a dit David Scott, qui confie l’avoir « toujours admiré ». La mobilisation en faveur de mesures pour lutter contre la crise climatique est à la Une de l’actualité cette semaine, avec une série d’actions dans le monde organisée par Extinction Rebellion, un mouvement inspiré, entre autres, par Greta Thunberg.