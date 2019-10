MUSIQUE Le premier extrait du prochain album live de Mylène Farmer donne un aperçu des concerts donnés par l’artiste en juin et dont une captation sera projeté dans 300 cinémas le 7 novembre

Mylène Farmer sur la scène de la Paris La Défense Arena, en juin 2019. — Capture d'écran Youtube - François Hanss

Mylène qui chante. Mylène qui sourit. Mylène qui regarde au loin, l’air mystérieux. Mylène qui fait des chorégraphies de bras. Et des fans hypnotisés. Le cahier des charges des captations de concerts de Farmer a été scrupuleusement respecté dans le clip de M’effondre, premier extrait du futur album live de la chanteuse.

Mise en ligne ce jeudi matin, la vidéo, réalisée par François Hanss, donne un aperçu des neuf concerts donnés par l'artiste en juin à la Paris La Défense Arena. Lui trouver un côté bande-annonce n’est pas farfelu car le film du show sera projeté le 7 novembre dans 300 cinémas en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada et en Russie.

Record à battre

Mylène Farmer tentera de battre son propre record : en mars 2014, la projection de son concert Timeless avait attiré plus de 101.000 personnes en salle – dont plus de 94.000 en France. Soit le meilleur score en termes de nombre de spectateurs et spectatrices

pour un événement programmé dans les cinémas sur une seule séance (oui, les critères sont précis).

La chanson M’effondre, a été composée par Moby et figure sur l’album Bleu Noir, sorti en 2010. Mylène Farmer l’a interprétée pour la première fois sur scène lors de ces concerts du mois de juin. Le Live 2019 sera disponible en streaming et commercialisé sous différents formats – dont un double CD collector – le 18 octobre.