Avec 100 millions de téléchargements en une semaine, «Call of Duty Mobile» rappelle la puissance de feu de la licence de tir — Activision

Au temps des Fortnite, PUBG et Overwatch, il est bon de rappeler que Call of Duty est toujours là, prêt à en découdre. Alors que le reboot de Modern Warfare est attendu le 25 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC, l’éditeur Activision a dégainé un Call of Duty Mobile le 1er octobre dernier. Pour patienter ? Plus que ça. Avec plus de 100 millions de téléchargements en une semaine sur Apple Store et Google Play selon SensorTower, le jeu est en train de devenir un phénomène. A titre de comparaison, Fortnite n’était qu’à 22 millions (seulement sur iOS) et PUBG Mobile à 28 millions (sur Android et iOS).

OFFICIAL: Call of Duty Mobile will be released on 1st October. Get ready !!#CODMOBILE pic.twitter.com/xtikGhu3zW — Call Of Duty Mobile (@CODMOB) September 18, 2019

Call of Duty Mobile double même le récent Mario Kart Tour ​et ses 90 millions de téléchargements en une semaine. Activision a ainsi déjà engrangé plus de 17 millions de dollars de recettes. C’est beaucoup, mais c’est encore loin des 56 millions de Pokémon Go.