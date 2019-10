Il fallait s’en douter. Les places pour le concert de Céline Dion aux Vieilles Charrues se sont arrachées ce mercredi matin. Selon l’équipe du festival, les 55.000 billets ont été vendus en seulement neuf minutes.

JEUDI COMPLET - THURSDAY SOLD OUT - YAOU KLOK Tous les billets du jeudi sont partis en 9 minutes !! 😮 Vous êtes incroyables ❤️❤️ Ouverture du reste de la billetterie 2020 le 18/12 : PASS 1J ven. / 1J sam. / 1J dim. PASS 2J ven.-sam. / PASS 2J sam.-dim. PASS 3J ven.-sam.-dim pic.twitter.com/3kjpSPm42J

Pour tenter de satisfaire le plus grand nombre, les organisateurs avaient pourtant limité le nombre de places à deux par personne. Mais cela n’a pas suffi, loin de là. Sur les réseaux sociaux, ceux qui ont réussi à décrocher le précieux sésame affichent leur joie.

OH BORDEL ON A EU NOS PLACES !! @celinedion on arrive te voir aux @Charrues en juillet 😱🎊🎊



Nous actuellement : pic.twitter.com/1dYYIbYB5o