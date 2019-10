FACEBOOK LIVE Le groupe chantera en direct sur la page Facebook de « 20 Minutes » et répondra aux questions des internautes

Le nouvel album des NNBS va certainement vous faire danser — Julot Bandit

A l’occasion de la sortie de leur quatrième album, Fun Hours, les Naive New Beaters nous font le plaisir de venir dans les locaux de 20 Minutes pour interpréter quelques morceaux, mais aussi pour répondre à vos questions !

Porté par le succès de leur précédent opus, le groupe tentera, le 18 octobre, de se hisser une nouvelle fois en tête des charts. Si les premiers extraits de l’album, Make Way en featuring avec le rappeur belge JeanJass, et I See Fire avec Ana Zimmer sont une première indication, les NNBS ne devraient pas avoir trop de mal à faire danser l’hexagone cet automne.

Si vous avez des questions à poser à David Boring (chant), Eurobelix (claviers) et Martin Luther BB King (guitare), rien de plus simple : il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Rendez-vous à 16 heures sur notre page Facebook pour assister au spectacle, vous pourrez également réagir et poser vos questions en direct.