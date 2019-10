Le site du Hellfest — S. Salom Gomis/ AFP

Il ne va pas falloir rater le coche. Une fois de plus, et sans rien du tout dévoiler de la programmation, les organisateurs du Hellfest s’apprêtent à donner le coup d’envoi de la billetterie pour l’édition 2020 du festival de musiques extrêmes de Clisson.

Les fans devront se tenir prêt derrière leur ordinateur ou téléphone portable ce mercredi à midi : la majorité des pass 3 jours (du 19 au 21 juin 2020) seront mis en vente sur le site officiel de l’événement. Des offres avec t-shirt ou billets de transports en commun seront cette fois disponibles. On ne connaît pas encore les tarifs (209 euros l’an dernier).

Ventes « fulgurantes »

A l’occasion de la 15e édition du festival, les organisateurs font bien monter la sauce et préviennent : « Nous pensons que les ventes risquent d’être encore plus fulgurantes que les années passées à l’occasion de cette édition anniversaire ! » Confronté au phénomène du marché noir, le Hellfest indique qu’il ne sera possible d’acheter que deux pass (ou packs) à la fois. Pour l’édition 2019, les billets s’étaient arrachés en à peine deux heures. D’autres places, beaucoup moins nombreuses, avaient été mises en vente avant l’événement.