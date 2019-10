Christophe Dechavanne et son équipe partent à la rescousse des propriétaires d'animaux de compagnie désespérés. — © CHRISTOPHE CHEVALIN / TF1

En panne d’inspiration pour ce dimanche soir ? De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 6 au 12 octobre

Bye bye George Clooney sur Netflix

Attention, il ne vous reste plus qu’une poignée de jours pour profiter de George Clooney sur Netflix. Le documentaire Being George Clooney, réalisé en 2016 par Paul Mariano, disparaîtra le 15 octobre prochain de la plateforme, et avec lui, les témoignages de 24 doubleurs attirés de l’acteur, aux quatre coins de la planète. Une porte d’entrée intéressante dans le monde du doublage, et de l’exportation d’un film hollywoodien.

Quand les bébêtes nous font vivre un enfer sur TF1

Depuis le 22 septembre, TF1 consacre une partie de ses dimanches après-midi à celles et ceux qui s’arrachent les cheveux à cause de leurs bébêtes. Dans Animal academy, Christophe Dechavanne et une équipe de pro (vétérinaires, dresseurs…), viennent en aide à des propriétaires d’animaux dépassés par leurs amis à poils et à plumes, et leurs vilaines manies : du pipi vengeur au coup de griffe menaçant. La promesse de l’équipe de choc de Christophe Dechavanne ? Vous permettre de « vivre en harmonie avec votre animal de compagnie ». Tout un programme à voir ou revoir en replay par ici.

En attendant le 9 novembre

A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, dont les commémorations auront lieu le 9 novembre prochain, Arte décortique cette seconde moitié du XXe siècle à travers des programmes historiques ou culturels. A revoir en replay sur son site : le célèbre live de Roger Waters dans la capitale berlinoise en juillet 1990, le concert de l’Orchestre philharmonique de Berlin trois jours après la chute, ou encore le documentaire De briques et de sang, recueillant différents témoignages d’anciens citoyens de la RDA.

Rémy prend le contrôle de votre écran

Le rap français va bel et bien devoir compter sur Rémy. Après un premier album C’est Rémy en 2018, le jeune rappeur d’Aubervilliers s’apprête à sortir un deuxième projet musical, le 25 octobre prochain. En attendant, Rémy titille la curiosité avec différents clips, dont celui de Repeat, mis en ligne vendredi. Une vidéo ludique dans laquelle le rappeur s’amuse à détourner plusieurs programmes télé, de BFMTV à M6 en passant par NRJ 12, et qui risque de faire perdre la tête à sa petite mamie.