On prend les mêmes et on recommence. Comme l’a révélé The Hollywood Reporter ce week-end, repéré par Puremédias, Disney va adapter en live action (en film avec prises de vues réelles), le dessin animé de notre enfance Inspecteur Gadget. Ce sont Dan Lin et Jonathan Eirich, les producteurs du remake ciné d’Aladdin, qui produiront ce film.

Des adaptations à gogo

Si aucune autre information n’a fuité concernant cette adaptation, rappelons que ce projet n’a rien de nouveau. Inspecteur Gadget a déjà connu de nombreuses adaptations, sur de nombreux supports. Une bande dessinée a été dérivée de ce dessin animé à succès des années 1980, des jeux vidéo, des téléfilms, une série en images de synthèse sur Netflix… Rien qu’au cinéma, Gadget a déjà connu deux adaptations, Inspecteur Gadget en 1998 avec Matthew Broderick, et Inspecteur Gadget 2 en 2003 avec French Stewart. Aladdin, Le Roi Lion, Mulan… Et désormais Gadget, décidément, Disney se spécialise dans le réchauffé.

C.W.