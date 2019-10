Le chanteur Francis Cabrel prépare un nouvel album pour 2020

Infatigable Francis Cabrel. Alors qu’In Extremis, en 2015, devait être son dernier album, le chanteur a révélé à Sud-Ouest qu’il préparait actuellement son prochain disque. « Je sais, mais je dis toujours ça : c’est tellement dur que j’ai toujours l’impression que je n’y arriverai plus. Mais faire des chansons, c’est comme une deuxième nature pour moi », a-t-il répondu, interrogé sur son changement d’avis.

« Sauter du coq à l’âne »

L’enregistrement de ce 14e album studio devrait avoir lieu cet automne. « Toute l’année, je griffonne des petits bouts de trucs et à la fin de l’année, ça finit par faire des chansons, explique-t-il. Là, j’en ai douze, que je vais enregistrer avec les musiciens avec qui j’ai joué hier soir. Et voila : on se donne tout l’automne, voire tout l’hiver, pour voir la tête qu’elles ont vraiment en situation. Pour l’instant, elles n’existent que chez moi, sur ma guitare. » Et quelle sera la thématique de ce nouveau disque ? Aucune.

« Mes chansons finissent par former une petite chaîne, mais elles peuvent sauter du coq à l’âne. Une de mes natures, c’est d’écrire des trucs, de me creuser la tête en cherchant des mots qui sonnent, qui se répondent et qui rebondissent. Mon obsession, c’est celle-là. Le sens n’est pas l’élément qui déclenche l’impulsion initiale. Si j’ai trois mots qui sonnent, je cherche ensuite ce qu’ils veulent dire. Ce cas de figure peut arriver », analyse Francis Cabrel. Voilà en tout cas une nouvelle qui devrait ravir les (très nombreux) fans du chanteur.

C.W.