PLAIDOYER Les livres ? Ce sont les autrices et auteurs qui en parlent le mieux. Chaque semaine, retrouvez trois bonnes raisons de lire un roman de la rentrée littéraire

Monica Sabolo donne trois bonnes raisons de lire «Eden» — 20 Minutes

Chaque semaine, 20 Minutes donne la parole à des autrices et auteurs pour vanter les mérites de leurs propres romans de la rentrée littéraire.

Que cache la forêt d’Eden ? Des disparitions, une catastrophe écologique, des adolescents livrés à eux-mêmes, la violence économique… et des phénomènes surnaturels. Monica Sabolo s’est inspirée des forêts immenses de Colombie-Britannique (Canada) et des disparitions de jeunes femmes amérindiennes pour son roman. Mais elle l’a transposé à une « forêt de conte ». Son roman fantastique explore la violence mais aussi la douceur et la solidarité d’un groupe d’amis.

Inspirée par la littérature gothique aussi bien que Stranger Things ou les teen movies américains des années 1980, l’autrice livre un roman dense et très structuré autant qu’une mise en scène des thèses éco-féministes.