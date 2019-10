Illustration d'une forêt. — Vladimir Smirnov/TASS/Sipa

Monica Sabolo sort son sixième roman, Eden (Gallimard).

L’autrice situe son intrigue dans une forêt imaginaire mais s’est inspirée de la Colombie-Britannique, où de nombreuses jeunes femmes amérindiennes ont disparu.

Au travers du prisme du fantastique, Monica Sabolo évoque le féminisme et l’écologie.

« Même quand je veux écrire sur la liberté, la joie et l’amour, on y perçoit la menace, la mort, la destruction… C’est une seconde nature de mon écriture, il y a toujours une ombre planante. » Pourtant, Monica Sabolo, pour son nouveau roman, a choisi un titre positif. Mais cet Eden ​(Gallimard) cache un enfer, une forêt mystérieuse où des jeunes femmes disparaissent. Une bande d’adolescents va, malgré eux, mener l’enquête, à la découverte de phénomènes économiques et politiques désastreux, et de phénomènes surnaturels.

« J’aime la littérature de genre. A l’origine je voulais écrire un roman fantastique, raconte Monica Sabolo pour expliquer la présence du surnaturel dans son roman. Le fantastique est toujours un miroir du réel. » Le réel que l’autrice a voulu dévoiler dans son histoire, elle l’a découvert sur Internet. « En faisant des recherches pour ce roman, j’ai découvert les grandes forêts de l’Ouest canadien, de la Colombie-Britannique, et surtout ces histoires de disparitions de jeunes filles, parfois assassinées. Il y a un silence autour de ces disparitions. J’ai ressenti une immense vibration qui se croisait avec mes obsessions d’écriture. »

« Stranger Things » et plus si affinités

Les disparitions de jeunes femmes autochtones au Canada commencent à être couvertes par les médias locaux. Il y a de forts soupçons de négligence de la police concernant les enquêtes. Monica Sabolo, qui cherchait au départ une inspiration pour un roman se situant dans une forêt d’Eden, a découvert tout cela avec stupéfaction. « Ces populations m’étaient très éloignées et je ne me sentais pas libre d’embrasser cette douleur-là, historique et immense. J’ai transposé cela à une forêt imaginaire. J’ai voulu mêler la forêt du conte et l’ambiance des campus américains. Ma forêt est un Éden, elle semble paradisiaque, avec ses ciels sans fin, ses lacs magnifiques, mais cache aussi une grande violence, une menace permanente. »

L’autre inspiration de Monica Sabolo est cinématographique. « J’adore les films américains des années 1980 sur les adolescents, cette ambiance que l’on retrouve dans la série Stranger Things. Je voulais qu’il y ait cette douceur de l’amitié au sein de ma bande. Ils entament une traversée, ils découvrent de quoi ils sont capables, en bien ou en mal. Ils sont vulnérables, à la merci de tout, même le pouvoir institutionnel est une menace. Et la menace est aussi en eux. »

Un livre politique

La menace qui pèse sur Eden ne reste pas éternellement mystérieuse. Le roman de Monica Sabolo a ainsi une grande densité narrative, bien loin des balades contemplatives en forêt que l’on aurait pu craindre de la part d’une autrice obsédée par les grands espaces. « Je ne voulais pas faire un roman éthéré et atmosphérique. J’ai réfléchi à un plan plus structuré, et poussé plus loin la langue. Je voulais parler de la marge, de la cupidité, de la violence, du sauvage… Je voulais tenir toutes ces cordes. A cet égard c’est mon roman le plus ambitieux. »

En dévoilant à elles-mêmes des personnages féminins forts, « presque des déesses », dans un décor naturel en péril, Monica Sabolo a découvert le militantisme écoféministe. « J’ai lu sur le sujet après l’écriture. L’écoféminisme rapproche les violences faites contre la nature et contre les femmes. C’est passionnant. Dans mon roman, les filles et la forêt sont presque un seul organisme vivant… Sans que ce soit une volonté au départ, c’est mon livre le plus politique. Je me suis mise en marche. Le chemin de mes personnages, c’est aussi une trajectoire personnelle. »

Sans trop dévoiler la résolution de l’intrigue d’Eden, si le roman n’appelle pas franchement de suite, la trajectoire jumelle de Monica Sabolo et ses héroïnes laisse espérer de nouveaux récits engagés. « Je me sens plus incarnée, moins fantomatique. Peut-être que je suis en train de devenir une activiste…