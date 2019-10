Axl Cendres publiait des romans jeunesse depuis 2008. — MARIOKEVIN86, CC BY SA 4.0

Elle était une référence de la littérature young adult française. Axl Cendres, autrice de Dysfonctionnelle (2015) et La Drôle de vie de Bibow Bradley (2012), est morte le 1er octobre, a annoncé son éditeur Sarbacane jeudi.

Depuis Aimez moi Maintenant en 2008, Axl Cendres a publié près d’une dizaine de romans, et autant de nouvelles, ainsi que plusieurs poèmes. Elle a reçu la Pépite du roman adolescent européen au Salon du livre jeunesse de Montreuil en 2012, pour La Drôle de vie de Bibow Bradley, et Coeur Battant, son dernier roman, a reçu Les étoiles du Parisien du meilleur roman jeunesse 2018.

Un public adolescent et adulte

Axl Cendres écrivait l’adolescence de manière juste et sensible, à travers les parcours intimes, souvent difficiles, de personnages attachants. Ses histoires étaient toujours teintées d’humour et de poésie, et ont su plaire à un public adolescent et adulte fidèle. La Drôle de vie de Bibow Bradley aborde la guerre via le parcours de son héros, un jeune homme recruté par la CIA en pleine guerre du Vietnam en 1964, tandis que Dysfonctionnelle suit la vie de Fidèle, adolescente précoce entourée de six frères et sœurs, dont le père enchaîne les passages en prison et la mère ceux à l’asile. Son dernier roman, Coeur Battant, raconte le road trip de cinq écorchés de la vie, internés après une tentative de suicide, qui s’évadaient de leur clinique psychiatrique pour se jeter ensemble d’une falaise.

« Nous avons eu l’immense tristesse d’apprendre le décès d’Axl Cendres, une autrice que nous aimions profondément, et dont les livres ont accompagné toute l’histoire de notre maison et de notre collection de romans, Exprim'. Axl était une personne exceptionnelle. Nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui, comme nous, comme ses lectrices et ses lecteurs, l’ont perdue beaucoup trop tôt », a écrit son éditeur sur Facebook.