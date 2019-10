«Les Recettes légendaires de Dragon Ball», ou comment engloutir des bols de riz comme Goku — Bird Studio / Shueisha, Toei Animation © 2019 Thibaud Villanova / Editions Glénat

Allez, avouez-le ! Si vous êtes de la génération mangas, et plus encore de la génération Club Do, vous avez forcément essayé de réaliser un Kaméhaméha dans la cour de récré, d’atteindre le Sixième sens des Chevaliers du Zodiaque dans votre chambre ou de refaire le retourné acrobatique d’Olivier Atton. L’auteur de ses lignes a ainsi passé des heures à taper dans un ballon de foot pour trouer les filets du but. En vain. Ce qui se rapprochait le plus d’un « vis ma vie de héros de manga » était le jeu vidéo, surtout les adaptations de Dragon Ball, des Budokai à Dragon Ball FighterZ​ et le prochain Kakarot. Mais il est aujourd’hui aussi possible de manger comme Goku, d’agir et penser comme Seiyar et de courir et dribbler comme Captain Tsubasa.

Manger comme Goku le super guerrier

Chef cuisinier et fan de pop culture, Thibaut Villanova n’en est pas à son coup d’essai. Il a ainsi déjà décliné son Gastronogeek sur Star Wars, Astérix, Assassin’s Creed ou les séries télé. L’exploration des univers culinaires du manga était la suite logique, une évidence, tant la gastronomie tient une place importante dans la société et la culture japonaises. Qui n’a jamais eu envie de goûter les crêêêêpes de Lucile, amour et rock’n’roll ou de s’engloutir des bols de riz comme Goku dans Dragon Ball.

C’est à ce dernier que l’auteur consacre un livre de « recettes légendaires » aux éditions Glénat. Il a ainsi revu tous les épisodes de la série animée, et même de la suite Dragon Ball Super, pour adapter, revisiter ou créer des plats, du poisson grillé de Yajirobé au curry de Chichi. Vous pourrez même croquer une boule de cristal – en fait un mochi à l’orange !

Agir et penser comme un Chevalier du Zodiaque

« Penser qu’un rêve est une chose irréalisable, c’est être tel un vieillard qui a renoncé à vivre. » Cet adage n’est pas de Platon ou de Confucius, mais de Hyôga, le Chevalier du Cygne. Pour vaincre les Chevaliers d’Or, le Grand Pope, Poseidon et même Hadès, Seiya, Shiryu, Shun ou Ikki n’ont pas pu compter sur leurs seules armures, souvent détruites, mais aussi sur leur nekketsu, valeur incontournable du shônen manga : courage, persévérance, dévouement…

Pour Alexandre Goube, auteur d’Agir et penser comme un Chevalier du Zodiaque (éditions de l’Opportun), cette philosophie, cette cosmo-énergie, peut nous aider dans nos vies actuelles, et faire de nous des chevaliers modernes à même de surmonter chaque épreuve au bureau, en famille ou entre amis à coups de météores de Pégase. L’idée est amusante, à défaut d’être convaincante, mais il y a un test pour atteindre le Sixième voire le Septième sens, donc ça se tente.

Joue-la comme Olive et Tom

A l’époque du dessin animé Jeanne et Serge, les clubs de volley-ball avaient connu un boom des inscriptions de jeunes en recherche d’un «coup de foudre en match de volley-ball». De la même façon, l'influence d'Olive et Tom sur le football actuel est indéniable, comme le rappelait un article de Slate lors de la Coupe du monde 2018. Mais se la jouer à la Captain Tsubasa n’implique que d’avoir un ballon et des amis, non ? Pas selon le studio Miraire, qui lancera en 2020 l’application mobile TSUBASA+.

Sur le modèle de Pokémon Go et Harry Potter : Wizards Unite, le jeu mettra en relation les joueurs de foot et fans de Captain Tsubasa du monde entier pour des matchs réels et/ou virtuels, aux côtés des héros du manga ainsi que des légendes du sport. Si TSUBASA + n’a pas encore dévoilé son gameplay en détail, il devrait être possible de construire son équipe, recruter des joueurs, parcourir les stars… ok, mais, trouer les filets du but ?