«The Act» (gauche) et «The Politician» (à droite) — HULU / NETFLIX

En 2018, la mini-série Sharp Objetcs s'est penchée sur le syndrome de Münchhausen par procuration.

Depuis, deux séries -The Act et The Politician- abordent le sujet.

Il s'agit d'une maladie psychopathologique qui consiste à simuler des troubles et des maladies à une personne, voire à lui administrer des substances pour créer des symptômes physiques tels que des malaises, des chutes de tension ou des vomissements.

La petite voix chétive de « Gypsy » (Joey King) dans The Act a marqué le petit écran au printemps dernier. Inspirée d’un fait divers, la série d’anthologie de Hulu raconte l’histoire d’une adolescente souffreteuse surprotégée par sa mère Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette). Son crâne chauve, son fauteuil roulant et sa sonde d’alimentation cachent une réalité plus effrayante encore : sous ses airs de mère aimante, Dee Dee lui inflige des opérations inutiles et des traitements lourds pour la faire passer pour malade.

En 2018, le syndrome de Münchhausen par procuration était déjà au cœur de l’intrigue de Sharp Objects, la mini-série magnifique portée par Amy Adams. Depuis la semaine dernière, une troisième fiction -The Politician de Ryan Murphy sur Netflix- décrit un cas très similaire à celui de The Act. Trois fictions sur le même sujet en quelques mois, on ne peut plus parler de coïncidence… The Act et The Politician dépeignent deux personnages particulièrement proches tant physiquement que psychologiquement. Gypsy (The Act) et Infinity (The Politician) sont toutes les deux chauves, rasées quotidiennement par leur mère (ou leur grand-mère). Elles jouent le rôle de la petite fille sans défense pour répondre aux attentes de leur mère/grand-mère. Difficile de comprendre pourquoi ce trouble psychopathologique vit un tel « instant de gloire » télévisuel en ce moment.

Rendre son enfant malade

D’abord, en quoi consiste cette pathologie ? Selon le manuel de santé professionnel MSD, « l’aidant [souvent la mère] falsifie l’anamnèse et peut rendre [son] enfant malade en lui donnant des médicaments ou d’autres produits, ajouter du sang aux urines ou les contaminer avec des bactéries pour simuler une maladie ». Ces personnes aux connaissances cliniques sophistiquées se « différencient des simulateurs car bien que la tromperie et la simulation soient intentionnelles, leur comportement n’est motivé par aucune incitation externe évidente (comme le profit économique) », souligne encore le manuel. « Cela va de la mère qui fait croire au pédiatre que son enfant a vomi alors que c’est faux à celle qui va lui administrer un médicament pour lui provoquer un arrêt cardiaque avant de l’emmener à l’hôpital », expliquait en 2015 à 20 Minutes Hélène Romano, docteure en psychopathologie et autrice de L’enfance face au traumatisme (Dunod).

Andrea Dunlop, qui a fait l’expérience de cette pathologie dans sa famille et qui aborde cette thématique dans son livre We Came Here to Forget, s’est interrogée sur ce soudain intérêt de Hollywood pour cette question. Elle tente d’y répondre pour TV Guideet élargit le sujet. Selon elle, ce sont les histoires sur des personnages qui s’enfoncent dans leurs mensonges qui ont inondé la télé ces derniers mois. Elle cite par exemple les deux documentaires sur le gigantesque fiasco du Fyre festival (Fyre sur Netflix et Fyre Fraud sur Hulu), l’escroc Anna Delvey, Dirty John…

Des ingrédients savoureux

Le syndrome de Münchhausen par procuration cumule les ingrédients savoureux : un mélange de crime, de maladie mentale et de fraude. Selon Andrea Dunlop, les vraies histoires où le criminel s’avère être une femme semblent encore plus juteuses. A la télévision, dans la presse ou dans les romans, les faits divers ont toujours fasciné, ce n’est pas nouveau. Interrogée en 2011 par 20 Minutes, Catherine Granaix, psychologue clinicienne en expliquait les mécanismes de cette attraction : « Cela peut relever du voyeurisme ». Le voyeurisme est une attitude qui consiste à regarder l’intimité d’une personne et à en éprouver une certaine jouissance. « C’est un peu comme les gens qui ralentissent pour regarder les accidents sur la route », soulignait-elle.

Alors que Sharp Objects décrit finement ce trouble grâce à Adora Crellin (Patricia Clarkson), une mère toxique et étouffante qui a déjà empoisonné l’une de ses filles et qui s’apprête à faire de même à sa cadette, The Politician tend à faire passer la grand-mère pour une simulatrice guidée par l’appât du gain. Ce n’est pas du tout la même chose. S’il est important que la fiction donne une visibilité à cette maladie, il ne faudrait toutefois pas tomber dans l’écueil de la glamourisation, s’inquiète dans le même article Andrea Dunlop avant de rappeler qu’il s’agit de l’une des formes les plus meurtrières de maltraitance d’enfants. Heureusement, elle reste très rare.