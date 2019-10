Image extraite du tournage du clip « Veni Qui» de DTF. — QLF

Avant la sortie de leur nouvel album « On ira où ? » le 11 octobre, DTF a dévoilé son nouveau clip « Veni Qui ».

Avec PNL, il s’agit de l’autre duo du sud parisien.

Concept, tournage, anecdotes, l’équipe de la prod a dévoilé à « 20 Minutes » l’envers du décor de ce nouveau clip.

De la cité Gagarine, direction Tatooine. Après Kira et Me Gusta, qui ont cumulé plus de 10 millions de vues cette année sur YouTube, DTF vient de dévoiler son tout nouveau clip : Veni Qui. DTF ? Avec PNL, il s’agit de l’autre duo du sud parisien. Adoubé par PNL, et signé chez QLF Records (le label de PNL), le binôme est originaire d’Ivry-sur-Seine, cité Gagarine (Val-de-Marne), où les rappeurs de PNL (encore), ont passé une partie de leur enfance. D’autres points communs avec les frères des Tarterêts ? Oui.

Comme eux, les membres de DTF partagent le goût d’un rap mélancolique, la passion des voyages pour tourner leurs clips, et danser seuls dans des paysages désertiques. Et comme leurs camarades, les rappeurs aiment créer l’événement. A l’instar de PNL qui avait annoncé la date de sortie de Deux frères dans Au DD, DTF a dévoilé celle de On ira où ? dans Veni Qui : le 11 octobre.

Pour mieux comprendre ceux qui doivent en avoir un peu ras le bol d’être comparés à PNL, 20 Minutes s’est penché sur l’envers du décor du clip de Veni Qui, réalisé par DTF et Piotr Lebryk. Histoires de gangs, clin d’œil à Luke Skywalker, suspension du tournage pour usage d’armes factices… Egan de QLF Records, nous en a dévoilé les coulisses.

Ça raconte quoi ?

« C’est le titre Veni Qui qui a inspiré l’écriture du scénario du clip. A la base, c’était plutôt une histoire de gangs à Paris, de cités. Mais avec ce son un peu oriental, on a voulu un univers plus exotique. Au fur et à mesure des discussions, on s’est rendu compte qu’on préférait retranscrire cette histoire dans un environnement hors du temps et de l’espace. Mais c’est la même trame que l’histoire originale, celle d’un bandit qui a une telle soif de pouvoir qu’il écrase son équipe, et qui finit par se faire tuer par l’un des siens ».

C’est tourné où ?

« C’est plus compliqué de tourner à l’étranger et souvent beaucoup plus cher aussi, mais les rappeurs de DTF ont envie de transporter leurs fans dans des univers propres à eux, qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. Dans le rap français c’est un peu souvent la même chose et ils veulent se démarquer, investir de nouveaux lieux. C’est aussi dans la lignée de l’album, avec Kira et Me Gusta ce sont trois destinations très différentes, et en termes de sonorités trois sons singuliers. Ici, on cherchait un lieu perdu qui pourrait nous inspirer pour cette histoire de pirates des temps modernes, dans une sorte de société alternative. D’où la planète Tatooine et Star Wars [qui se trouve en réalité à Tataouine en Tunisie], qui a lieu dans un univers parallèle, et qui est l’une de leurs références. La maison de Luke Skywalker était un peu un symbole pour DTF, ils avaient vraiment envie de se l’approprier. On l’a d’ailleurs reconstruite car elle était en ruine ».

La maison de luke avant et après, pimpée par DTF. - QLF

« Et on voulait la même lumière que lors de la scène mythique où Luke Skywalker sort de cette maison [celle des deux soleils dans Un nouvel espoir]. On a donc tourné cette séquence au lever du jour ».

Image extraite de «Veni Qui». - QLF

Une anecdote ?

« Malgré le fait qu’on ait interdit les téléphones sur le tournage, un de nos acteurs n’a pas arrêté de se prendre en photo avec les armes factices du clip, pour les poster sur les réseaux sociaux. De retour à Tunis pour tourner les scènes de pirates sur les bateaux, on avait réussi à avoir une autorisation exceptionnelle pour tourner dans la mer devant le palais présidentiel. Mais cet acteur a fait une photo devant le palais avec l’arme dans sa main, et il l’a postée sur Facebook. Résultat, la police est arrivée, et ils étaient nombreux, ils ont peut-être cru qu’il s’agissait d’un terroriste, toutes les fausses armes ont été confisquées et le tournage a été suspendu. C’était très compliqué ! Ce n’était ni le bon endroit ni le bon moment pour faire ça ! »

Et sinon… Quel est le lien avec PNL ?

« Il n’y a pas de rapport direct, la production audiovisuelle est quelque chose que DTF fait depuis le début de sa carrière, indépendamment de PNL. Mais étant sur le même label, ils partagent une certaine vision, ils ont les mêmes références, c’est la même école. Les deux groupes ont grandi ensemble, c’est normal qu’ils aient des codes communs, ils voient les choses un peu de la même manière mais les interprètent chacun à leur façon ».