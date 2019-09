la série «South Park» est diffusée depuis déjà 22 saisons, et son intégrale est maintenant disponible sur Amazon Prime Video — AP/SIPA

Semaine du 29 septembre au 5 octobre

Vive la rentrée des networks US

Par networks, il faut entendre les grandes chaînes généralistes américaines telles que CBS, ABC, NBC, FOX ou CW, que l’on peut étendre également aux chaînes payantes (HBO, Showtime, AMC). Elles ont longtemps rythmé l’année télévisuelle et sérielle, avec les nouvelles séries et saisons en septembre, les lancements de mi-saison en janvier et les programmes estivaux. Avec toujours le sacro-saint épisode par semaine.

Netlifx est venu bousculer ces habitudes avec des saisons entières à binge watcher. Si Amazon a pris le pas, les prochains services de SVOD (Disney +, Apple TV +) semblent revenir à un mode de diffusion plus traditionnel, hebdomadaire. Tant mieux ? Cette rentrée des séries de networks semble le confirmer, car quel plaisir de retrouver This is Us, New Amsterdam, Grey’s Anatomy, Murder, American Horror Story, The Good Doctor, Riverdale (liste non exhaustive) chaque semaine, pendant 10, 15 voire 25 épisodes. Sans oublier les nouveautés à tenter : Nancy Drew, Watchmen, Evil… Certaines de ces nouvelles séries ou saisons sont disponibles « à l’heure US » sur OCS, Canal+ ou… Netflix.

L’intégrale (vraiment ?) de « South Park » sur Netflix et Amazon

C’est la guéguerre du moment. Alors que la saison 23 (déjà !) vient de commencer aux Etats-Unis et est visible en H +24 sur Comedy Central, l’intégrale de South Park s’apprête à être disponible en France. L’intégrale, vraiment ? Et où ? Netflix a dégainé le premier vendredi en proposant les saisons 15 à 21 sur sa plate-forme. « ET LES 15 PREMIERES ? », demande alors gentiment (lol) un internaute à Néné. La réponse viendra de son concurrent direct : « Sur Amazon Prime Video, bande d’enfoirés ! » La vraie intégrale sera en effet disponible dès lundi, avec l’incontournable version française.

La fin de l’anime « Fairy Tail »

Si le manga de Hiro Mashima est terminé depuis l’été 2017 au Japon, et juin 2018 en France, son adaptation animée continuait encore, jusqu’à dimanche matin. La série Fairy Tail s’est en effet achevée sur TV Tokyo, et en simulcast sur ADN, après dix ans de bons et loyaux services et pas moins de 328 épisodes. Une dernière aventure pour Nastu, Lucy et Happy qui a ému les fans français. Il leur reste toujours les 900 (!!) épisodes de One Piece.

« Telling Lies », le thriller dont vous êtes le joueur-spectateur

Jeu vidéo, série télé, film interactif… Telling Lies, la nouvelle expérience de Sam Barlow, reprend le concept de sa précédente aventure, Her Story, et place le joueur-spectateur face à un écran d’ordinateur et des centaines de vidéos à regarder, scruter, rembobiner… Il doit comprendre pourquoi les personnages qu’il observe, interprétés par Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp ou Kerry Bishé, ont été mis sous surveillance, quelles sont leurs relations, et, comme l’indique le titre, qui ment ? Un « thriller de bureau » pour PC, Mac et iOS qui n’a pas à rougir de la comparaison avec les thrillers de télévision ou de cinéma.