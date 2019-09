Céline Dion, photographiée le 4 juillet 2017 à l'AccorHotels Arena à Paris. — AFP

Céline Dion aux Vieilles Charrues ? « On a encore du mal à y croire, confiait le directeur du festival, Jérôme Tréhorel, à 20 Minutes. C’est assez improbable que Céline Dion vienne dans un festival car elle est plus habituée à jouer dans des salles et des stades. »

🎶 J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs 🎶

On n’en revient toujours pas : @celinedion ouvrira la 29e édition du festival jeudi 16 juillet 2020 !! 😍



59€ hors frais de location

Mise en vente mercredi 9 octobre à 10h sur https://t.co/3pIoDQjHHw UNIQUEMENT pic.twitter.com/KPEghFSbXV — Vieilles Charrues (@Charrues) September 26, 2019

Mais c’est la vérité, la chanteuse sera le 16 juillet 2020 à Carhaix dans le cadre de sa nouvelle tournée mondiale, qui vient de démarrer à Québec et qui passera également par la capitale les 26, 27, 30 juin et le 1er juillet à Paris La Défense Arena. Les Vieilles Charrues avaient déjà accueilli des stars comme Muse, Depeche Mode ou Bruce Springsteen, mais là, le festival a fait très fort. Et très cher ?

Comme l’explique Jérôme Tréhorel à Ouest France, « on s’est donné les moyens de l’avoir. C’est le plus gros cachet de l’histoire des Charrues. C’est aussi un super cadeau à notre public ». Le directeur ne donne pas de chiffre, et ne le donnera sûrement jamais, mais il en coûtera 59 euros hors frais de location pour voir Céline. Les mises en vente commencent mercredi 9 octobre à 10h, le rendez-vous est pris.