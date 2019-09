La chanteuse Céline Dion sera sur la scène des Vieilles Charrues le 16 juillet. — NLC/Neil Lupin/WENN/SIPA

La chanteuse Céline Dion sera le 16 juillet sur la scène des Vieilles Charrues.

Pour le directeur du festival, la venue de la diva est quelque chose « d’assez improbable ».

Les fans de la chanteuse assurent que Céline Dion a envie de changer d’image et de se lâcher plus.

Des lumières du Caesars Palace de Las Vegas à la prairie de Kerampuilh à Carhaix. Vu comme cela, cela ressemble à un sacré grand écart. C’est pourtant ce que s’apprête à réaliser la chanteuse Céline Dion. Dans le cadre de sa tournée Courage World Tour, qui vient de débuter au Québec, la diva fera en effet étape en France l’été prochain avec quatre dates à Paris La Défense Arena ainsi qu’un show prévu le 16 juillet aux Vieilles Charrues. L’information a été confirmée jeudi après-midi par l’organisation du festival.

🎶 J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs 🎶

On n’en revient toujours pas : @celinedion ouvrira la 29e édition du festival jeudi 16 juillet 2020 !! 😍



59€ hors frais de location

Mise en vente mercredi 9 octobre à 10h sur https://t.co/3pIoDQjHHw UNIQUEMENT pic.twitter.com/KPEghFSbXV — Vieilles Charrues (@Charrues) September 26, 2019

« On a encore du mal à y croire, indique son directeur Jérôme Tréhorel interrogé par 20 Minutes. C’est assez improbable que Céline Dion vienne dans un festival car elle est plus habituée à jouer dans des salles et des stades ».

Céline Dion aux Vieilles Charrues, pour vous c'est... — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) September 26, 2019

Plus grand festival de France, les Vieilles Charrues rêvaient depuis plusieurs années d’accueillir Céline Dion. « C’est bien sûr le type d’artiste international qui nous intéresse. Nous avons fait la demande plusieurs fois mais ce n’est pas nous qui décidions », assure le directeur. A force de persévérance, les planètes ont fini par s’aligner. « C’est une grande fierté mais aussi un vrai défi maintenant qui nous attend », indique Jérôme Tréhorel.

« Elle se lâche plus maintenant », assurent ses fans

Fan depuis 23 ans de la chanteuse, Christophe Meignen a encore du mal à digérer la nouvelle. « Cela fait bizarre de la voir dans la programmation des Vieilles Charrues, reconnaît-il. Mais c’est un beau challenge pour elle, cela va lui permettre de se confronter à un autre public ».

Auteur du livre Paroles de fans, consacré à la chanteuse, il assure que la venue de Céline Dion aux Vieilles Charrues aurait été impossible du temps de René Angelil, question d’image sûrement. « Mais depuis sa disparition, on constate qu’elle se lâche plus. Et c’est certain qu’elle va assurer le show ! ».

L’artiste Costic, qui imite Céline Dion dans ses spectacles, partage cet avis. « Je pense qu’elle a envie de montrer une nouvelle image d’elle-même, indique-t-il. Elle a jusqu’à présent véhiculé une image glamour. Elle a maintenant envie de tester de nouvelles choses et de vivre des choses moins guindées ». On lui conseille pour cela d’aller faire un tour au camping des Charrues ou de tester le bar n°8. Ambiance garantie !