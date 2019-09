L'avocat de CopyComic était sur le plateau de Non Stop People. — Capture d'écran de non-stop-people.com

Les réactions ne se sont pas fait attendre après les aveux de Gad Elmaleh. Interrogé par le Parisien, l’humoriste avait reconnu qu’une « partie de vrai » se trouvait dans les accusations de plagiat dont il était la cible depuis plusieurs mois. Mais c’est une expression bien précise qui a notamment déplu à l’avocat de CopyComic (la chaîne YouTube à l’origine des révélations sur les emprunts de Gad Elmaleh) : « délation anonyme ».

« En France, la délation anonyme, ça me donne un peu un sentiment pas génial, ça me met un peu la nausée », déclarait Gad Elmaleh auprès du Parisien. Des propos « inacceptables », selon l’avocat de CopyComic.

« Ça n’a jamais été avec la moindre haine »

« C’est tout simplement inaudible et inacceptable, explique-t-il sur le plateau de Non Stop People. La délation anonyme c’est quelque chose qui a quand même marqué notre histoire, c’est faire deux poids deux mesures, dans quelque chose qui est dégueulasse. Il faut garder toute proportion, un peu de légèreté dans tout ça, je crois véritablement qu’il n’y a jamais eu de volonté de dénoncer quelque chose, mon client, ce qu’il fait dans ses vidéos et mêmes dans ses commentaires, ça n’a jamais été avec la moindre haine, comme il le dit. J’invite Gad Elmaleh à regarder toutes les vidéos qui ont été postées, il n’y a jamais une once de haine ou de délation. »