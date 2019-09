Une partie de la troupe de «Mamma Mia!» qui se produira à la Seine Musicale en octobre 2019. — Mamma Mia! International Tour

« Mamma Mia ! » est une comédie musicale créée à Londres en 1999, à partir des chansons d’ABBA.

En vingt ans, le spectacle a été vu par plus de 65 millions de personnes à travers le monde.

Du 4 au 20 octobre, la tournée internationale du show fera une halte par La Seine Musicale, à deux pas de Paris. Le spectacle sera joué en anglais et surtitré en français.

De notre envoyé spécial à Londres (Royaume-Uni)

Elle chante avec des bottes argentées à semelles compensées dans lesquelles elle a glissé son pantalon de jogging. L’excentricité fashion à la londonienne n’y est pour rien. Si Sharon Sexton est ainsi attifée, c’est qu’elle est en pleine répétition de la comédie musicale Mamma Mia !

Nous sommes le jeudi 5 septembre, à Londres, dans une salle du quartier Hammersmith juste assez grande pour contenir la vingtaine d’artistes du show appelé à se jouer à La Seine Musicale, à Paris (enfin, plus précisément, à Boulogne-Billancourt), dès le 4 octobre. A moins d’un mois de la première, l’ambiance est au combo disco et sueur au rythme de Dancing Queen – car, au cas où vous l’ignoriez, le spectacle est construit autour des tubes d’ABBA.

« On croise les doigts pour que le public français aime »

Sharon Sexton campera le rôle de Donna Sheridan – tenu par Meryl Streep dans l’adaptation cinématographique en 2008 – gérante d’un hôtel sur une île grecque, qui prépare le mariage de sa fille, Sophie, qu’elle a élevé seule. Ce qu’elle ignore, c’est que la future mariée, qui ne connaît pas son géniteur, a invité ses trois pères potentiels à la cérémonie… « On croise les doigts pour que le public français aime », confie l’artiste originaire d’Irlande, habituée aux shows du West End, ce quartier qui est à Londres ce que Broadway est à New York. C’est là que Mamma Mia ! a été créé en 1999, avant de se décliner en une cinquantaine de productions à travers le monde, attirant plus de 65 millions de spectateurs et spectatrices.

En 2010, le public français avait pu applaudir une version traduite en français, tubes du groupe suédois compris. Lay All Your Love On Me devenant par exemple Laisse-moi l’amour aussi (!). Un sacrilège qui ne se reproduira pas à la Seine Musicale puisque le spectacle sera interprété intégralement en anglais et surtitré en français.

« J’étais dans le public d’une représentation des Misérables à Paris [au théâtre du Châtelet] il y a quelques années. Il y avait des surtitres et les gens étaient à fond. Tout le monde était debout, il y a eu un super accueil », affirme Sharon Sexton, qui ne redoute en rien la barrière de la langue.

« Ne pas traduire a été un choix »

Steven Paling, qui codirige cette production, appuie : « Le show est universel. Il parle à tout le monde quelle que soit la langue. Ne pas traduire a été un choix : les gens connaissent les chansons d’Abba en anglais. » Effectivement, on imagine plus facilement chantonner Gimme ! Gimme ! Gimme !, même en yaourt, que sa version française, Un homme après minuit, dont les paroles nous sont inconnues.

Décors, répliques et chansons, le public de Paris verra et entendra le même spectacle qu’à Londres. « Bien sûr, comme le casting n’est pas le même, chaque artiste amènera sa personnalité, son tempérament et contribuera à faire un show unique, mais la mise en scène reste fidèle à l’originale », assure Steven Paling.

« Ça vous redonne le moral »

La dimension feel good ne sera pas non plus oubliée lors de la traversée de la Manche. « Certains spectateurs reviennent voir le spectacle trois, quatre ou cinq fois, parce que, si vous passez une mauvaise journée, en cinq minutes, ça vous redonne le moral, promet le codirecteur qui n’hésite pas à nous faire l’article. Sur le final, les gens se lèvent, dansent et chantent. »

Effectivement, en assistant à une représentation de Mamma Mia ! au Novello Theatre dans la foulée des répétitions, on ne peut que constater que la majorité du public finit debout, tapant des mains sur Waterloo et Dancing Queen interprétés lors des rappels. Un fait qui doit autant à la bonne humeur de la troupe qu’à la redoutable efficacité des chansons d’ABBA.