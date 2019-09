La version mobile du jeu «Mario Kart Tour» sera disponible le 25 septembre. — Nintendo

C’est à minuit, c’est ça ? Beaucoup de joueurs étaient sûrs que Mario Kart Tour serait disponible mercredi 25 septembre à la première heure, soit 00h01 tapantes. Ils ont ainsi tous passé la soirée en PLS comme devant un nouveau single de PNL. Plusieurs médias sont même allés de leur article mardi soir pour expliquer que l’application était disponible en pré-téléchargement sur iOS et Android mais ne sera accessible qu’à partir de mercredi matin vers 9h... ou 10h ? « Un trafic important encombre les serveurs. Votre demande de connexion sera traitée par l’ordre de réception des requêtes. » Damned ! Ce n’est que vers 10h30-11h que ce nouveau Mario Kart était enfin jouable. Hourra !

Hé les mecs y a déjà embouteillages sur Mario Kart mdr #MarioKartTour pic.twitter.com/7PhJj8pAUr — LeChatNoir (@SonAltesseSalem) September 25, 2019

A chaque génération son « Mario Kart »

De Super Mario Kart sur Super Nintendo à Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, la sous-licence motorisée de Super Mario Bros. est devenue tout aussi importante et incontournable. On peut même dire que chaque génération de console et de joueurs a son Mario Kart… sauf la génération portable ! Il était temps que Nintendo s’y penche, et Mario Kart Tour déboule dans le cadre de sa récente offre de jeux mobiles, avec déjà Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing : Pocket Camp ou Dr. Mario World.

Faites chauffer les moteurs ! #MarioKartTour, le premier jeu Mario Kart pour smartphones et tablettes, est maintenant disponible sur iOS et Android !



Téléchargez le jeu : https://t.co/IZf6l6NsIm pic.twitter.com/EPOqskB2xQ — Nintendo France (@NintendoFrance) September 25, 2019

Mets tes deux doigts sur le volant

La force du jeu de course de Mario a toujours a été sa simplicité d’accès et de jeu. Mario Kart Tour ne déroge pas à la règle, même si son gameplay a dû évoluer, être adapté. Votre kart avance ainsi tout seul, et vous vous servez du doigt pour aller à gauche ou droite, pour faire des dérapages, pour lancer des objets ou nettoyer votre écran plein d’encre. C’est tellement simple que vous allez terminer les premières courses premier haut la main face à des adversaires à la traîne – le jeu lui-même traînait un peu à cause de la surchage des serveurs. Non, non, ce ne sont pas des bots là pour flatter votre ego, vous êtes juste le meilleur (sic).

Le mode multjoueur « bientôt disponible »

Le jeu offre aussi plusieurs options comme la conduite assistée, le dérapage manuel, les objets automatiquement utilisés, les commandes par mouvement, et bien sûr un mode multijoueur « bientôt disponible ». Chaque course, chaque coupe permet de récolter des rubis pour débloquer pilotes, karts, ailes et autres bonus. Mais Nintendo a aussi mis en place un système de microtransactions, et même un abonnement mensuel à 5,49 euros/mois. Les circuits, eux, invitent à refaire les tracés mythiques de Mario Kart ou à voyager dans les grandes villes du monde, avec un fonctionnement par saison et pour commencer un tour de la Grosse Pomme. 3… 2… 1…