« Petit Ours Brun », petit personnage intergénérationnel et hyper stylé avec ce survêtement, dans un épisode diffusé sur sa chaîne Youtube. — Bayard Jeunesse - Capture Youtube

L’auteure de « Petit Ours Brun » est décédée à l’âge de 90 ans.

Les histoires de ce petit personnage, éditées chez Bayard Jeunesse et diffusées à la télévision, ont marqué nos internautes.

Il fait partie des premières lectures, des héros préférés et se transmet de génération en génération.

« J’ai entendu la nouvelle ce matin, à la radio, j’ai le seum », écrit Nesta sur Facebook. Avec ce langage très moderne, elle résume assez bien l’attachement et le caractère intergénérationnel du petit personnage créé par l’auteure Claude Lebrun, décédée ce samedi à 90 ans. Après notre appel à témoignages, nombreux ont été les internautes à raconter leur anecdote autour de Petit Ours Brun.

Les premières lectures avec Petit Ours Brun

Petit Ours Brun fait partie des premières lectures. Et même avant la naissance : « J’ai accouché de mon fils avec une histoire de "Petit Ours Brun" », écrit Virginie. Les albums créés dans les années 1970 sont « les premiers livres » de Patrick et Isa, et aussi de Lucca qui en a eu « deux à sa naissance, il y a 22 ans ». L’ourson a « bercé l’enfance » de Louis qui a découvert avec lui, « la lecture et l’apprentissage des mots simples ». Le fils de Guislaine « a appris à lire avec ces livres », le fils de Pascale également « au CP ».

Marie-Claude et Cassie qui sont assistantes maternelles lisent les « très jolies histoires » de ces albums aux petits qu’elles gardent. Yvonne a six enfants devenus grands, mais elle a encore tous les livres à la maison, ils lui rappellent de bons souvenirs : « le rituel de la lecture du soir, un échange affectif et culturel avec nos enfants. »

Petit Ours Brun, le « livre préféré » des petits et des grands

Petit Ours Brun a vraiment la cote ! Les enfants de Magali, la fille de Cindy et le fils d’Elyse, tous « l’adorent ». Les enfants et petits-enfants de Marie-Odile « l’aiment bien ». C’était le « livre préféré » du fils de Yasmina. Quant à la fille d’Elodie, qui a 2 ans, elle appelle son ourson préféré « Bala Bala ». Voilà pour les enfants d’aujourd’hui.

Quant aux enfants d’hier, eh bien, ils manifestaient leur intérêt en usant les cassettes​ des dessins animés. « Ma Joana, je pense à toi car tu as tellement regardé les cassettes qu’il y en a qui sont usées », témoigne Colette. « Mon fils l’a usée à force de regarder la cassette de ce petit ourson », ajoute Marie.

Et qui aime bien, chantonne bien. « Je chante la chanson tout le temps », avoue Marion. « Cette chansonnette trotte dans ma tête », abonde Hamid. « Il aime sa maman, et son papa aussi, Petit Ours Brun », prouve-t-il avec ces paroles du générique du dessin animé diffusé sur France 5. Des paroles largement complétées par Anne : « Il aime bien sa maman, son papa aussi. Il aime bien son papa, sa maman aussi. Petit Ours Brun, c’est un gentil galopin coquin câlin câlin coquin Petit Ours Brun. »

Petit Ours Brun se transmet en famille

L’ourson est si populaire, qu’il se transmet de génération en génération. « J’en avais étant petite, et c’est la première collection de livres de ma fille », confie Pauline. « Je suis né en 1986, j’avais ma peluche "Petit Ours Brun" et ma mère me lisait ses histoires, maintenant je fais de même avec mes deux filles », témoigne Davy. Même parcours pour Lucile qui lisait « les Pomme d’Api et les livres à la bibliothèque de l’école, et dont les filles ont eu le virus aussi. C’est intemporel et mignon. »

Dans la famille de Maeva, c’est la peluche de Petit Ours Brun qui traverse les ans : « il m’a suivi jusqu’à ma vie d’adulte, je l’ai toujours chez moi, il me porte bonheur ! » Sur Twitter, Michael raconte qu’il prenait « son petit déj avec "Petit Ours Brun" avant d’aller à l’école et sa fille fait pareil. » Il est « indémodable », conclut Laurette.