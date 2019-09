Petit Ours Brun et sa mère dans un épisode diffusé sur sa chaîne Youtube. — Bayard Jeunesse - Capture Youtube

Petit Ours Brun a du chagrin. Son auteure, Claude Lebrun, est décédée ce samedi à l’âge de 90 ans près de Rennes. Editées chez Bayard Jeunesse, les histoires de « Petit Ours Brun » existent depuis 1975. Elles ont traversé les générations.

Que l’on soit des enfants d’hier ou des parents d’aujourd’hui, on a tous une anecdote ou un souvenir avec ce petit personnage devenu culte, qui fait même parfois le bonheur des internautes qui s'amusent à le détourner de façon plus ou moins irrévérencieuse.

Et vous ? Avez-vous des anecdotes avec « Petit Ours Brun » ? Aimiez-vous lire ses histoires, lorsque vous étiez enfant ? Empruntiez-vous les albums à la bibliothèque ? Etiez-vous abonné au magazine Pomme d’Api, juste pour lire ses histoires ? Ses gros yeux vous faisaient-ils peur ? Vous moquiez-vous de lui ? Chantiez-vous ou chantonnez-vous encore la chanson du générique du dessin animé ? Votre enfant vous réclame-t-il de lire et relire et relire encore ses histoires avant le coucher ? Racontez-nous. Vous pouvez répondre en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un prochain article. Merci d’avance.

