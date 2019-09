EXPOSITION L’exposition « Toutankhamon, le Trésor du Pharaon » a refermé ses portes dimanche soir, en devenant officiellement l’exposition la plus visitée de l’histoire en France

Cette statue du gardien présente à l'exposition Toutankhamon à La Villette à PAris, n'avait jamais quitté l'Egypte. — Vincent Loison/SIPA

Un succès pharaonique ! L’exposition «Toutankhamon, le Trésor du Pharaon» a refermé ses portes dimanche soir, en devenant officiellement l'exposition la plus visitée de l'histoire en France.

En six mois, 1.423.170 visiteurs se sont pressés pour admirer une partie du trésor du jeune pharaon, qui a régné il y a plus de 3.300 ans, malgré des prix élevés, avec des billets à 24 euros pour un adulte (sans réduction le week-end) et de 18 euros pour un enfant de 4 à 14 ans (en semaine).

Prochaine escale, Londres

L'égyptomanie fait toujours recette. L'exposition a balayé le précédent record de fréquentation détenu par «Toutankhamon et son temps», surnommée l'«exposition du siècle». Elle avait attiré plus de 1,24 million de visiteurs en 1967 à Paris.

Partis du Caire pour Los Angeles (700.000 visiteurs) avant de gagner Paris, les 150 objets trouvés en 1922 dans la tombe du jeune pharaon, dont 60 sortaient pour la première fois d'Egypte vont débarquer en novembre à Londres à la Saatchi Gallery, puis dans d'autres grandes villes pour une tournée de dix métropoles devant s'achever en 2024.

Le trésor du jeune pharaon rejoindra ensuite le nouveau Grand Musée Égyptien du Caire, aux côtés du fonds exhaustif dédié à Toutankhamon et du fameux masque funéraire n'a pas fait le voyage.

Le succès de l'exposition en France fait espérer la venue de «millions d'amoureux de l'Égypte et de sa civilisation (pour) découvrir l'essentiel du trésor de Toutankhamon au Caire et visiter les musées et merveilleux sites d'Égypte», a déclaré Khaled El-Anany, le ministre des Antiquités, cité par les organisateurs.