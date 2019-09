Le logo de LVTV, la nouvelle chaîne YouTube de Louis Vuitton. — Louis Vuitton

La marque française de luxe Louis Vuitton a lancé vendredi LVTV, une nouvelle série de vidéos sur YouTube. Le but : emmener les fans dans les coulisses des ateliers et des grands défilés de la marque.

Louis Vuitton est présent depuis plusieurs années sur YouTube, où la marque publie ses spots publicitaires et des extraits de ses défilés. Mais LVTV est présentée comme une « nouvelle plateforme », qui permet aux internautes de découvrir l’envers du décor et « une vue exclusive à 360° du monde de Louis Vuitton », selon un communiqué de presse.

Visite d’atelier et ASMR

Les épisodes seront centrés sur cinq sujets clés : le savoir-faire, l’institution, les « amis de la maison », le voyage et les campagnes promotionnelles. Dans les vidéos de LVTV, on retrouve par exemple une visite d’atelier avec le journaliste et documentariste spécialiste de la mode Loïs Prigent, « L’art de faire sa valise » avec la mannequin Karlie Kloss, une vidéo d'ASMR avec l’actrice de Riverdale Madelaine Petsch ou des vidéos « Getting Ready » avec des stars comme Sophie Turner, Emma Stone ou Chloë Grace Moretz. La plupart de ces vidéos ont été mises en ligne dans les derniers mois, avant le lancement officiel de LVTV, mais elles font désormais partie de ce nouveau programme.

LVTV s’inscrit dans un effort de la part de YouTube de mettre en avant les contenus liés à la mode et la beauté. Le 5 septembre, la plateforme de vidéos a lancé sa propre verticale dédiée à la mode, « Fashion ». The Hollywood Reporter rappelle que selon l’entreprise, le nombre de chaînes beauté et mode a été multiplié par six entre 2014 et 2018. Plusieurs marques de haute couture, comme Gucci, Michael Kors ou Ralph Lauren, proposent désormais des streamings en direct de leurs défilés sur la nouvelle verticale.