Johnny Hallyday en 1998 au Stade de France, dans un concert dirigé par Yvan Cassar. — BERTRAND GUAY/AFP

Johnny Hallyday est bientôt de retour dans les bacs. Un deuxième album posthume du Taulier, produit par la major Universal, sortira le 25 octobre dans les bacs, nous apprennent Le Parisien et RTL. Intitulé Johnny, l’album réunit douze classiques du chanteur produits sous le label Universal.

Le chef d’orchestre et directeur artistique Yvan Cassar, qui a beaucoup travaillé avec Johnny depuis 1998 et Stade de France 98 Johnny allume le feu, mène le projet. Après avoir enregistré des parties de piano à Paris, Yvan Cassar a dirigé le London Symphony Orchestra dans les mythiques studios Air, à Londres. 70 musiciens et 42 choristes enregistrent de nouvelles versions des mélodies du chanteur, sur lesquelles sera ajoutée la voix de Johnny. Pas vraiment un indéit de Johnny donc.

Une idée d’Universal

L’album est une idée d’Universal, qu’Yvan Cassar a d’abord rejetée. « C’était tellement difficile de revenir là-dessus. Mais ça m’a évoqué tant de souvenirs, de choses partagées », explique-t-il au Parisien. « C’est un album qui est partagé entre ce que m’a donné Universal, entre des choses de studios, des versions inédites de voix de studios que je trouvais magnifiques, […] et des voix de live », détaille Yvan Cassar au micro de RTL. « Toutes les chansons qui sont sur cet album sont des chansons que j’ai faites avec lui, arrangées pour lui, dont j’ai parlé avec lui », insiste-t-il encore.

Le disque compte douze « standards » du chanteur : Vivre pour le meilleur, Non rien de rien, Quelque chose de Tennessee, M’arrêter là, Le chanteur abandonné, Diego libre dans sa tête, Marie, Requiem pour un fou, Sur ma vie, Que je t’aime, Sang pour sang et L’Envie. D’après RTL, 100.000 exemplaires seront mis en place en magasin le mois prochain.