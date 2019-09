View this post on Instagram

@kaarisofficiel1 Ah non non non 🤣🤣🤣 Relis bien le contrat puto c’est pas comme ca qu’tu vas t’en sortir!!! Rdv le 30 novembre c’est plus toi qui décides. Le peuple veut la bagarre. Tu cherches toujours une excuse on a toutes les autorisations plus de marche arrière possible. Tu as peur? Tu vas gagner beaucoup d’argent grâce à papa. Allez trempe tes couilles dans l’eau chaude et viens on s’massacre devant la terre entière 😍⚔️🏴‍☠️🍾🚀🇨🇭 @shc_mma @gregorychoplinofficial #cestpasparcequetunejouesplusquelejeusarrête