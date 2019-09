Felipe Neto, le youtubeur brésilien suivi par 34 millions d’abonnés qui avait distribué gratuitement des livres évoquant l’homosexualité lors de la biennale du livre de Rio de Janeiro début septembre, est depuis menacé de mort.

Le youtubeur de 31 ans a expliqué sur Twitter qu’il s’apprêtait à porter plainte auprès de la police après avoir reçu de nombreux messages anonymes le menaçant de mort . Le journal O Globo a annoncé que ces menaces ont conduit Felipe Neto à annuler sa participation à une conférence sur l’éducation.

Infelizmente a notícia é real.



As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia.



Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição.



Manterei vcs sempre informados. https://t.co/6Qs5XIxwxr