«The Legend of Zelda : Link's Awakening» version 2019 et Switch s'offre de nouveaux graphismes très colorés et très enfantins — Nintendo

Au fil des consoles et des générations, c’est devenu un rituel, une marque de fabrique. A chaque nouvelle Nintendo, son jeu Mario, mais aussi son Zelda. Si elles sont moins connues, voire accessibles, que les sauts du plombier moustachu, les aventures du jeune Link ont marqué tout autant les joueurs, et sont associés à jamais aux machines sur lesquelles elles tournaient : The Legend of Zelda sur NES, A Link to the Past sur Super Nintendo, Ocarina of Time sur N64 ou le plus récent Beath to the Wild sur Switch, dont une suite a déjà été annoncée.

🎵 Sleepers wake, dreams will fade... 🎵

Montez le son : laissez-vous bercer par la Ballade du Poisson-Rêve et plongez au cœur d'une aventure extraordinaire.



The Legend of #Zelda: Link's Awakening sur #NintendoSwitch. pic.twitter.com/3EwmkcigB3 — Nintendo France (@NintendoFrance) September 18, 2019

Le meilleur jeu de la Gameboy ?

Mais vingt-six après, Link’s Awakening sorti en 1993 sur Gameboy tient une place à part dans la saga. Parce qu’il s’agit du premier Zelda portable, parce qu’il s’éloigne de la formule habituelle de la licence (pas de princesse Zelda, pas de méchant Ganon, pas de TriForce), et parce qu’il offre alors à la Gameboy une démonstration technique, visuelle et sonore pour ce qui est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de la console. S’il a été porté, et colorisé, sur les autres portables de Nintendo, Link’s Awakening serait-il jouable en l’état sur la console hybride Switch ?

Le meilleur jeu de la Switch Lite ?

Nintendo a considéré que non, et lui offre ainsi un vrai remake et pas seulement une simple remastérisation. L’exercice est difficile (attention Final Fantasy VII !), entre respect du jeu et des joueurs d’origine, et adaptation à la nouvelle génération de consoles et de joueurs. Le nouveau graphisme très coloré et très enfantin peut surprendre à première vue, mais il faut une poignée de minutes pour se rendre compte que la quête reste intacte, et disons-le parfaite, avec un gameplay, lui, simplifié par le changement de plate-forme. D’autres nouveautés enrichissent l’expérience et pourraient faire de ce Link’s Awakening 2019 le Zelda de la Switch. Ah non, mince, il y a déjà Breath of the Wild. De la Switch Lite alors qui sort le même jour, vendredi.