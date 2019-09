Rayman Mini — Ubisoft

« Rayman Mini » sortira en exclusivité sur Apple Arcade, le streaming d’Apple.

Il met en scène un héros minuscule, qui doit se frayer un chemin dans la forêt.

Le jeu a été développé à Montpellier, en collaboration avec le studio Pastagames.

Personne ne l’avait vu venir, celui-là. Ubisoft a dévoilé lundi soir un Rayman flambant neuf, créé dans le plus grand secret, qui sortira en exclusivité sur Apple Arcade, le nouveau service de jeu en streaming d’Apple. « Nous travaillons sur ce projet depuis environ un an, c’était très important pour nous de garder une totale confidentialité, et tout le monde a été discret, sourit Abdelhak Elguess, le producteur du jeu. Il faut dire qu’au sein même d’Ubisoft, assez peu de monde était au courant ! »

Développé dans le mythique studio d’Ubisoft à Montpellier, en collaboration avec le studio indépendant Pastagames, ce Rayman Mini est un runner, à l’image de Super Mario Run, qui avait fait sensation en 2016. Ce type de jeu, très en vogue sur les smartphones, met en scène un personnage, qui se déplace tout seul. Le joueur n’est là que pour le diriger et le faire sauter par-dessus les obstacles, notamment.

Rayman a la taille... d'une fourmi ?!



📱 Rayman Mini, sera disponible sur mobile avec Apple Arcade ! pic.twitter.com/bvqiUeOFTX — Ubisoft FR (@UbisoftFR) September 16, 2019

Un héros minuscule

Voilà quatre ans, depuis Rayman Adventures sur smartphones et tablettes, que l’on n’avait pas vu le bout du (gros) nez du célèbre personnage, créé par Michel Ancel au milieu des années 1990. Dans Rayman Mini, un sortilège rend le héros minuscule, plus petit encore que la ribambelle d’insectes qui peuplent son monde. « Rayman est tout petit, au milieu de la forêt, avec de grandes feuilles, de grandes libellules, un peu à la manière de Microcosmos, reprend Adelhak Elguess. On se promène dans la rivière, dans un terrier, dans le tronc d’arbre, jusqu’à la cime des arbres. »

Rayman Mini - Ubisoft

Dans chaque niveau, le joueur doit collecter un maximum de Lum’s, ces petites lueurs volantes que les fans de la série connaissent bien. Il y a 100 sur chacun des 48 niveaux, pour ceux qui veulent tenter le « perfect ». Même s’il n’est pas forcément obligatoire de fouiller les levels de fond en comble. « Le joueur recommence plusieurs fois le niveau, comme un morceau de guitare, où l’on rate la note et l’on revient, pour atteindre les 100 Lum’s », reprend le producteur du jeu. Les plus courageux parviendront à débloquer d’autres personnages, Globox et Barbara, ainsi que des costumes.

Le jeu, disponible dès jeudi sur Apple Arcade, ne sera qu’une saison 1. D’autres niveaux seront ajoutés en décembre (saison 2), puis l’année prochaine (saisons 3 et 4). « Chaque fois qu’il y a une opportunité, un nouveau support, notre objectif est d’être présent, de proposer des expériences avec nos univers, indique Guillaume Cardona, le directeur d’Ubisoft Montpellier. Apple Arcade arrive, il était important d’être là. »