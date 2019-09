EVENEMENT Le Comic Con Paris confirme son statut d'événement acquis aux dessinateurs et auteurs de comics, et c'est tant mieux

Le Comic Con Paris 2019 fête les 80 ans de Batman et de ses ennemis jurés

Après quatre éditions, on peut dire que le Comic Con Paris a trouvé son rythme de croisière et même son identité propre. Non, il ne sera jamais le Comic Con de San Diego. Non, il n’aura jamais Robert Downey Jr. et ses Avengers comme invités. Quoi que. Karen Gillan, interprète de Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie puis dans les films Avengers, mais aussi compagne du onzième Doctor Who, est l’invitée d’honneur de cette édition 2019.

La Sainte Trinité Marvel

Les stars des univers cinématographiques Marvel et DC sont trop occupés à sauver le monde ? Pas grave, le festival retourne à la source, aux comics, et accueille d’autres héros, les créateurs de ces univers. Successeur de Stan Lee comme rédacteur en chef de Marvel Comics en 1972, cocréateur de Wolverine, Luke Cage ou Carol Danvers, scénariste sur X-Men et Avengers, Roy Thomas prêchera sa bonne parole du 25 au 27 octobre à la Grande Halle de la Villette de Paris. Et il sera bien entouré, avec également la présence de Jim Starlin, auteur de la Saga de l'Infinité et de La mort de Captain America, et de Chris Claremont, à qui l’on doit les arcs les plus célèbres des X-Men : Days of the future past et Dark Phoenix. On pourrait presque parler de la Sainte Trinité (vivante) de Marvel.

Draaaaaaaazic

Parmi les personnalités cinéma et séries, les acteurs Ben McKenzie (Newport Beach !) et Morena Baccarin présenteront les ultimes épisodes de Gotham, Amy Acker fêtera les 20 ans d’Angel, et le directeur de la création chez Marvel Studios, Ryan Meinerding, offrira – on l’espère – un regard sur les coulisses du MCU et ses futures productions. Ah, et Drazic sera là. Oui, Drazic de Hartley, coeurs à vif, alias Callan Mulvey, également vu dans Captain America et Batman V Superman.

Dessinateurs et auteurs en force

Des avant-premières sont également au programme (Retour à Zombieland, Spicies, le doc Ready Cosplayer One, une soirée Adult Swim, etc.), ainsi que de nombreuses animations (Manoir de Paris, Batmobile, Hasbro), mais Comic Con Paris confirme son statut d’événement acquis aux dessinateurs et scénaristes, très nombreux, avec par exemple les frenchies Olivier Coipel (Avengers) et Aleski Briclot (Marvel Studios) ou encore le 3e Prix Jeunes Talents Comics spécial Batman, qui fête ses 80 ans cette année.