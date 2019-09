Journées du patrimoine: On vous emmène dans les coulisses de Matignon — 20 Minutes

Il n’y en aura pas pour tout le monde. Seules 100 personnes pourront visiter les coulisses de l’hôtel de Matignon. Pour les Journées du Patrimoine, la résidence du Premier ministre tente de faire concurrence au Palais de l’Elysée en nombre de visiteurs. Cette année, Matignon en rajoute avec une visite inédite, dans des lieux jusque-là fermés au public, offerte aux 100 premières personnes qui s’inscriront sur le site du ministère.



C’est la première année que ces endroits sont ouverts au public et les visites se feront en compagnie d’un guide conférencier.

Du salon d’honneur aux « écuries »

Cour d’honneur, escalier d’honneur, bureau du Premier ministre, salle du conseil, jardin… Ces lieux sont au programme pour tous les visiteurs des Journées du Patrimoine. Pour les 100 élus, il y aura donc aussi la découverte des cuisines mais aussi de l’autre hôtel particulier qui compose Matignon, situé aux n°56 et 58 de la rue de Varenne, et qui accueille, dans d’anciennes écuries, des espaces de travail, salles de réunion, mais aussi les services de courrier et de gendarmerie motorisée.

Philippe Ducasse, garde républicain et conférencier, accompagnera les visiteurs et reviendra sur l’histoire de l’hôtel de Matignon, où ont, par exemple, résidé les membres de la famille de Monaco. C’est d’ailleurs du nom de la famille Gouyon Matignon, que vient le nom de l’hôtel de Matignon. En revanche, vous aurez peu de chance de croiser le Premier ministre. Edouard Philippe a en effet choisi de ne pas résider dans l’hôtel de Matignon.