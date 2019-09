Jean-Paul Rouve à Disneyland Paris le 29 juin 2019 — Laurent VU/SIPA

« Très fier et honoré d’être le parrain du Téléthon cette année !! Rendez-vous les 6 et 7 décembre sur France Télévisions », a écrit Jean-Paul Rouve samedi sur Instagram. L’acteur et réalisateur a confirmé l’information du Le Parisien en publiant un extrait de l’article en question. Il succédera à Pascal Obispo, Zazie, Garou et Marc Lavoine.

Nagui​ et Sophie Davant présenteront le prochain Téléthon du 6 au 7 décembre. Un direct de 30 heures pour récolter des dons pour l’Association française contre les myopathies (AFM).

Le marathon télévisé en faveur de la recherche contre les maladies rares s’est achevé en 2018 sur un total de 69.290.089 euros de promesses de dons, selon le compteur final de l’émission, en net retrait par rapport à l’édition 2017​ qui avait récolté 75,6 millions d’euros.