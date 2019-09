Photo Claudia Salas, Itzan Escamilla, Mina El Hammani dans la saison 2 de «Elite» — Manuel Fernandez-Valdes/Netflix

Vous allez forcément trouver votre bonheur ce dimanche soir. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 9 au 15 septembre

Le retour du « Gossip Girl » à l’espagnole

La saison 2 du teen drama ibérique Elite a fait son retour sur Netflix. On retrouve les lycéens de Las Encinas, l’école la plus compétitive et huppée d’Espagne, les méchancetés de « Lu », les secrets de Carla et Polo, l’attraction irrépressible de Nadia pour Guzman. Le temps de huit épisodes, la série tente de résoudre un nouveau mystère : la disparition de Samuel. D’une révélation à l’autre, le visage d’une jeunesse décadente se dessine. Les ados d’Elite n’ont rien à envier à Euphoria, ils sont tout aussi perdus, malsains et déjantés. Un bon plaisir coupable.

Martin Weill plonge dans l’univers des conspirationnistes

A l’occasion du 11 septembre, Martin Weill et le grand complot sur TMC a décortiqué toutes les théories conspirationnistes les plus loufoques du temps présent et a tenté de comprendre comment elles naissent. De la tuerie de Sandy Hook, en 2012, à la Terre plate, en passant par le génocide blanc en Afrique du Sud, comment les complotistes en arrivent-ils à remettre en question la mort d’enfants ou des vérités scientifiques ?

Les images de la perquisition de Mélenchon

L’émission Quotidien de TMC a dévoilé la totalité de ses images tournées lors de la perquisition au siège de La France insoumise en octobre 2018, ce mercredi, soit une semaine avant la comparution de Jean-Luc Mélenchon et cinq responsables du mouvement devant le tribunal de Bobigny. Quotidien a mis en ligne ces images, sans montage. Prise dans sa totalité, la séquence alterne les moments de calme et de dialogue avec des scènes de tension extrême et de bousculades lorsque les Insoumis tentent d’avoir accès à la partie des locaux où a lieu la perquisition.

Perquisition à la France Insoumise : voici l'intégralité de nos images filmées le 16 octobre 2018. Sans montage. Un plan séquence de 40 minutes et 40 secondes

➡️ https://t.co/ejC8PVRZWj — Quotidien (@Qofficiel) September 11, 2019

La sale histoire d’adultère se termine

La sublime série The Affair s’apprête à tirer sa révérence. Cette ultime saison est à retrouver sur Canal+ Séries. On retrouve Noah et Helen (mais pas Alison et Cole) et une certaine Anna Paquin (True Blood) fait son arrivée au casting. La saison 5 s’invite sur le tournage de l’adaptation du roman à succès Descent, inspiré de la vie et de l’adultère de Noah. Alors que la saison 4 –magistrale– s’est terminée sur une horrible tragédie, la saison 5 peine pour l’instant à trouver ses marques. Elle vaut toutefois le coup d’œil, rien que pour savoir comment Helen et Noah finissent.